Kolerstwo. Jan Tratnik: Mogłem pojechać jeszcze szybciej

Grupa CCC Sprandi Polkowice udanie rozpoczęła wyścig Dookoła Słowacji. Prolog w Popradzie na szóstym miejscu ukończył Jan Tratnik, a Kamil Gradek był siódmy. Na 1,6-km trasie do najlepszego Boba Jungelsa (Quick Step-Floors) stracili dwie sekundy. Wyścig potrwa do niedzieli.

- Po długim okresie treningów, bez zbyt wielu startów, moje nogi były dziś całkiem dobre. Chyba do końca im nie zaufałem, bo zacząłem trochę zbyt spokojnie. Potem zabrakło dystansu, by to nadrobić. Pomimo tego, że ten prolog był tak krótki, właściwe rozłożenie sił miało jak widać znaczenie – powiedział Tratnik, 10. kolarz ubiegłorocznych mistrzostw świata w jeździe na czas.

- Na mecie czułem, że mogłem pojechać jeszcze szybciej, więc jestem trochę zawiedziony, ale moim głównym celem są mistrzostwa świata i dzisiejsza próba dała mi powody do optymizmu – dodał Słoweniec, cytowany przez oficjalną stronę „Pomarańczowych”.

Na czwartek organizatorzy zaplanowali górski etap w Wysokich Tatrach, a w kolejnych dniach kolumna wyścigu skieruje się ku południu, by zakończyć imprezę w Galancie.

