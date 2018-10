Lars Boom z nowym pracodawcą

Lars Boom w 2019 roku będzie reprezentował barwy grupy Roompot-Charles, która będzie występować w dywizji Pro Continental. Holendersko-belgijski zespół powstanie z połączenia ekip Roompot-Nederlandse Loterij i Veranda’s Willems-Crelan.

W ostatnich dwóch sezonach 32-letni Holender reprezentował barwy LottoNL-Jumbo. Wcześniejsze dwa lata spędził z kolei w Astanie.

W lipcu kolarz został zawieszony na miesiąc za uderzenie Prebena Van Hecke (Sport Vlaanderen) na drugim etapie majowego Tour of Norway. Do rywalizacji Boom powrócił w sierpniu i wystartował kolejno w Tour de Pologne, Binck Bank Tour i Vuelta a Espana.

- Znam Larsa z przeszłości i jestem bardzo szczęśliwy, że dołączy do nas ktoś z doświadczeniem i umiejętnościami. To wielkie wzmocnienie. Przyniesie ze sobą do zespołu spokój. Ktoś taki będzie miał ogromny wpływ na pozostałych chłopaków – powiedział dyrektor grupy Erik Breukink.

Sam Boom twierdzi, że przejście do ekipy Pro Continental pozwoli mu skoncentrować się na klasykach.

- Chcę pokazać, że stać mnie na wiele w końcówkach klasyków. Mam zamiar koncentrować się na wyścigach od Omloop Het Nieuwsblad do Paryż-Roubaix – podkreślił Holender.