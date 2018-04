Liege-Bastogne-Liege. Niespodziewane zwycięstwo Boba Jungelsa

Bob Jungels (Quick-Step) wygrał po samotnej akcji 104. edycję Liege-Bastogne-Liege. Luksemburczyk zaatakował 20 km przed metą. Drugi ze stratą 37 sekund był Kanadyjczyk Michael Woods (EF Education First-Drapac p/b Cannondale), a trzeci Francuz Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale). Polacy stracili kontakt z czołówką na tym samym podjeździe, na którym zaatakował późniejszy triumfator.

Zdjęcie Bob Jungels (Quick-Step) /Getty Images

Liege-Bastogne-Liege, znany też jako „Staruszka”, jest najstarszym klasykiem z kalendarza World Tour i jednym z pięciu kolarskich monumentów. W niedzielę do pokonania było aż 258,5 km z Liege do Ans i od samego początku pojawiały się przewyższenia. Najważniejsze z 11 podjazdów tradycyjnie okazały się Côte de la Roche-aux-Faucons i Côte de Saint-Nicolas, a także 1,5-kilometrowy podjazd na metę.

To właśnie na Côte de la Roche-aux-Faucons, 20 km przed metą, nastąpiła selekcja w grupie zasadniczej. Tempa czołówki nie wytrzymali Polacy, bo po przedostatnim wzniesieniu dnia w czołówce zabrakło Michała Kwiatkowskiego (Team Sky), Rafała Majki (Bora-hansgrohe), Łukasza Wiśniowskiego (Team Sky) i Tomasza Marczyńskiego (Lotto-Soudal). Tam też na samotny atak zdecydował się Jungels.

Najaktywniejszy w 17-osobowej grupie pościgowej był Dan Martin (UAE Team Emirates), który co chwila próbował gonić Luksemburczyka, ale za każdy razem był łapany przez innych. W pewny momencie przewaga Jungelsa wynosiła nawet 46 sekund i stało się jasne, że o ile utrzyma tempo, wykorzysta swoje zdolności w jeździe na czas i samotnie dotrze do mety.

Na Côte de Saint-Nicolas do przodu za Jungelsem ruszył Jelle Vanendert (Lotto-Soudal), zmniejszając stratę nawet do 19 sekund. Ostatecznie jednak Jungels zdołał zniechęcić Belga do pogoni, utrzymując przewagę na dotychczasowym poziomie, a nawet ją powiększając.

Dla 25-letniego Luksemburczyka to największy sukces w karierze. Poprzednio był nim wygrany etap Giro d’Italia oraz szóste miejsce w klasyfikacji generalnej tego wyścigu.

- Dopiero na mecie poczułem, że mogę wygrać ten wyścig. Oczywiście na po sukcesie w Walońskiej Strzale naszym liderem był Julian Alaphilippe, ale to mi udało się zaatakować. Bardzo cieszę się ze zwycięstwa, na które czekałem tyle lat – powiedział na mecie Jungels.

Dla ekipy Quick-Step Floors było to pierwsze zwycięstwo w Liege-Bastogne-Liege. W niedzielę na podium stanęli kolarze, którzy nigdy wcześniej nie ukończyli go w czołowej trójce.

Najlepszym z Polaków był Kwiatkowski – 29. – który stracił do Jungelsa 3:07. Majka był 57. (+3:42).