Łukasz Owsian: Przede mną była tylko czołówka World Touru

Łukasz Owsian (CCC Sprandi) na trzecim miejscu ukończył niedzielny wyścig ze startu wspólnego mistrzostw Polski w Ostródzie. Lepsi od 28-latka okazali się tylko Michał Kwiatkowski (Sky) i Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe). - Na pewno ta trzecia lokata cieszy, bo przede mną uplasowali się tylko czołowi zawodnicy World Touru, mistrz świata i jeden z najlepszym czasowców na świecie – powiedział Owsian.

Zdjęcie Łukasz Owsian /Newspix

- Wyścig rozegrał się praktycznie na siódmym kilometrze, gdy po serii mocnych ataków oderwała się decydująca ucieczka. Współpraca w grupce się układała, każdy musiał wyjść na zmianę, gdyż w innym przypadku odpadłby na wietrze – tłumaczył Owsian, cytowany przez oficjalną stronę internetową "Pomarańczowych".

Reklama

- Kilometr przed metą zaatakowałem, próbując rozerwać stawkę. Michał Gołaś (Sky) musiał się poświęcić, by mnie gonić i by rozprowadzić kolegę z zespołu. W końcówce miałem jeszcze odrobinę sił, by wywalczyć trzecie miejsce.Nie mam w swoim dorobku medalu mistrzostw Polski, więc bardzo miło powiększyć kolekcję o brązowy krążek – podsumował Owsian.