Luke Rowe przedłużył kontrakt z grupą Sky. Jego nowa umowa obowiązywać będzie do 2021 roku. Obecny sezon był dla 28-latka udany, co nie było takie oczywiste po poważnym złamaniu nogi w 2017 roku. Kulminacją dobrych występów był czwarty w karierze występ w Tour de France, który zakończył się wygraną jego kolegi z zespołu Gerainta Thomasa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pinot najlepszy w klasyku Mediolan - Turyn. Wideo Eurosport

- Od początku kariery jeżdżę w Sky i czuję się częścią tutejszego umeblowania. Nie skończyło się na siedmiu latach. Barwy grupy reprezentować będę przez co najmniej dziesięć. Decyzja o przedłużeniu umowy nie była trudna. To jest mój dom – podkreślił Rowe.

Reklama

- Drużyna udzieliła mi wsparcia po odniesieniu kontuzji. Nikt nie odwrócił się do mnie plecami. Pozwolono mi dojść do pełni sił, pokonać trudności fizyczne i mentalne. Gdyby mój kontrakt kończył się rok wcześniej, miałbym problem. A tak miałem rok, by udowodnić swoją wartość – zaznaczył kolarz.

Celem Rowe’a na 2019 rok mają być wiosenne klasyki. Walijczyk ma już w swoim dorobku miejsca w czołowej dziesiątce Tour of Flanders i Paryż-Roubaix. W dalszej części sezonu znów będzie służył wsparciem liderom w wielkim tourach.