Matt White: Chaves może wrócić na szczyt

Esteban Chaves od niemal dwóch miesięcy trenuje na rowerze. Szefowie jego grupy, Mitchelton-Scott, są przekonani, że wróci on do swojej optymalnej formy. Kolumbijczyk nie startował od majowego Giro d’Italia, po którym wykryto u niego mononukleozę. Do zajęć na rowerze 28-latek powrócił dopiero pod koniec lata.

Celem dla Chavesa jest powrót do pełni sił w 2019 roku. Najpewniej kolarza będzie można zobaczyć w akcji już podczas wyścigów w Australii lub Kolumbii.

- Od jakiegoś czasu Esteban jeździ na rowerze. W sierpniu rozpoczęliśmy program jego powolnego powrotu. Chcemy odpowiednio przygotować go do nowego sezonu – powiedział dyrektor sportowy Mitchelton-Scott Matt White serwisowi Cyclingnews.

W ostatnim czasie pech nie opuszcza Kolumbijczyka. 2017 rok nie był dla niego udany ze względu na kontuzję kolana. Tymczasem 2016 roku zdołał na podium ukończyć Giro d’Italia i Vuelta a Espana.

- Mamy plany z nim związane, które będziemy realizować z tygodnia na tydzień. Mamy swoje cele i będziemy go monitorować. Jest duża szansa, że wróci do swojej najlepszej dyspozycji – podkreślił Matt White.