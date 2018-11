Matteo Montaguti po ośmiu latach zmienił pracodawcę

Matteo Montaguti w 2019 roku reprezentować będzie barwy grupy Androni Giocattoli Sidermec. 34-letni Włoch w ośmiu ostatnich sezonach był kolarzem Ag2r-La Mondiale. „Wielkie podziękowania dla francuskiej grupy za osiem lat zawodowej kariery i wiele wspaniałych wspomnień” – napisał zawodnik na Instagramie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarskie wpadki na trasie. Wideo Eurosport

W swojej profesjonalnej karierze Montaguti odniósł trzy zwycięstwa. W 2017 roku był najlepszy na czwartym etapie Tour of the Alps, a siedem lat wcześniej wygrał odcinek Giro della Provincia di reggio Calabria i cały wyścig. To właśnie po tym sukcesie podpisał kontrakt z francuską grupą.

Reklama

Doświadczony Włoch ma już w swoich nogach 13 wielkich tourów, ośmiokrotnie startując w Giro d’Italia, czterokrotnie w Vuelta a Espana i raz w Tour de France. Dla grupy Androni może okazać się bezcennym wzmocnieniem.

- To dla nas bardzo ważny transfer. Matteo latami udowadniał swoją wartość w World Tourze. To pełny profesjonalista, który mentalnie pasuje do naszej grupy nastawionej na walkę – powiedział menedżer Androni Giocattoli Sidermec, Gianni Savio.