Media: Triumfator Vuelta a San Juan na dopingu

Zdaniem dobrze poinformowanego serwisu internetowego Ciclismo Internacional, w organizmie zwycięzcy wyścigu Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan Argentyńczyka Gonzalo Najara (S.E.P. de San Juan) znaleziono CERA, czyli pochodną EPO. Na razie sprawdzono tylko próbkę A, ale kolarza natychmiast usunięto z reprezentacji szykującej się do startu w igrzyskach panamerykańskich.

W klasyfikacji końcowej wyścigu Najar wyprzedził m.in. Oscara Sevillę, Tiesja Benoota (Lotto Soudal), Dayera Quintanę (Movistar) oraz piątego Rafała Majkę (Bora-Hansgrohe). Teraz jednak okazuje się, że wyniki mogą zostać zweryfikowane. Próbka Argentyńczyka pochodzi z 23 stycznia i pobrana została po trzecim etapie.

Jednym z kluczowych pomocników Najara w styczniowym wyścigu był Javier Gaston. U niego test na obecność dopingu również dał pozytywny wynik. W jego organizmie wykryto testosteron. Oba wyniki UCI ma oficjalnie potwierdzić w poniedziałek.

Już w lutym na oficjalnym koncie twitterowym Vuelta a San Juan pojawiła się informacja o pozytywnym wyniku (bez podawania nazwiska winnego), ale została szybko usunięta. Później tłumaczono, że konto zostało zhakowane.

W marcu okazało się, że w trakcie wyścigu wykryto CERA u reprezentanta Urugwaju Ignacio Maldonado.

