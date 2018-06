Michał Kwiatkowski wygrał prolog do Criterium du Dauphine

Michał Kwiatkowski (Team Sky) wygrał na ulicach Valence prolog przed wyścigiem Criterium du Dauphine i został liderem imprezy. "Kwiato" okazał się najlepszy w jeździe indywidualnej na czas i zasygnalizował swoją wysoką formę. W tegorocznej imprezie nasz kolarz miał pomagać Geraintowi Thomasowi, ale ten zaliczył upadek i być może to Polak będzie walczyć o końcowe zwycięstwo.

Zdjęcie Michał Kwiatkowski /Getty Images



Prolog przed siedmioetapowym Criterium du Dauphine rozegrano w niedzielę na ulicach Valence. Kolarze mieli do pokonania 6,6 kilometra po ulicach miasta, z którego peleton ruszy do walki o prymat na mecie w Saint-Gervais Mont-Blanc. Kolarze będą mieli do pokonania siedem etapów i niemal tysiąc kilometrów w tydzień.



Najlepszy w prologu, ku uciesze polskich fanów, okazał się być Michał Kwiatkowski z Team Sky. Polak wspaniale radził sobie po dłuższej przerwie, bo po raz ostatni ścigał się 22 kwietnia w klasyku Liege-Bastogne-Liege. Minione tygodnie spędził częściowo w kraju, gdzie odpoczywał i gościł amatorów kolarstwa w czwartej edycji wyścigu Velo Toruń, wznawiając też treningi w rodzinnym mieście, a częściowo jeżdżąc po górach na południu Francji oraz na kilkunastodniowym docelowym zgrupowaniu ekipy Sky na Teneryfie.



W Valence był zdecydowanie najszybszy i pokazał, że powinien się liczyć w walce o podium na koniec Criterium du Dauphine. Jego partner z ekipy - Geraint Thomas - który miał być wespół z "Kwiato" liderem Team Sky w wyścigu, zaliczył w niedzielę upadek na jednym z zakrętów i mocno się poobdzierał. Kwiatkowski - czas 5.25 - o sekundę wyprzedził Holendra Josa Van Emdena (Lotto-Jumbo) i o trzy kolegę z drużyny, Włocha Gianniego Moscona. To jego piąte zwycięstwo w tym sezonie po sukcesach w klasyfikacji generalnej wyścigów Tirreno-Adriatico oraz Dookoła Algarve i dwóch etapowych triumfach w tym drugim.

Reklama

Po Criterium du Dauphine - które jest dla kolarzy próbą generalną przed Wielką Pętlą - Michał Kwiatkowski ma w planach starty w Tour de France, Vuelta a Espana i w mistrzostwach świata.



Obok Michała Kwiatkowskiego w 70. Criterium du Dauphine jadą dwaj inni kolarze z Polski - Przemysław Niemiec (UAE Team Emirates) i Tomasz Marczyński (Lotto Soudal). Obaj w niedzielę zajęli w prologu odległe miejsca.