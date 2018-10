MP w kolarstwie torowym. Urszula Łoś pobiła rekord, Kamil Kuczyński wrócił... na chwilę

Jeden rekord kraju padł podczas zakończonych w niedzielę w Pruszkowie mistrzostw Polski w kolarstwie torowym. W eliminacjach sprintu Urszula Łoś pokonała 200 m ze startu lotnego w czasie 11,093. Do rywalizacji wrócił, ale tylko na chwilę, Kamil Kuczyński.

Zdjęcie Urszula Łoś /Piotr Nowak /PAP

Łoś poprawiła osiągnięcie koleżanki klubowej z Grudziądza Katarzyny Kirschenstein, która cztery lata temu w meksykańskiej Guadalajarze uzyskała wynik 11,248.

W wyścigu na 1 km ze startu zatrzymanego zwyciężył Kamil Kuczyński. W marcu po mistrzostwach świata w Apeldoorn kolarz ze Szczecina ogłosił zakończenie kariery. "Wystartowałem w mistrzostwach Polski dla siebie, bo nie planuję powrotu na stałe. Ścigałem się na rowerze... pożyczonym od kolegi z Norwegii" - powiedział 33-letni Kuczyński.

"Nie zamierzam walczyć o miejsce w kadrze. Zostawiam pole młodszym kolegom, szanuję decyzję trenera Daniela Meszki, który na nich stawia. Sam być może spróbuję sił w paraolimpiadzie w Tokio - w tandemie, jako przewodnik osoby niedowidzącej. Do normalnych igrzysk już nie wytrwam. Aby się do nich przygotować, trzeba spędzić 300 dni w roku poza domem, a ja już nie mam na to ochoty. Urodziło mi się dziecko i mam inne priorytety" - dodał.

Trener kadry średniodystansowców Jacek Kasprzak przyznał, że wyniki osiągnięte w MP w Pruszkowie były "dobre, ale nie porywające".

"Wyróżniłbym Szymona Krawczyka i Filipa Maciejuka, który w swoim debiucie w mistrzostwach kraju zdobył złoty medal w omnium. Startowali wszyscy najlepsi, z wyjątkiem naszego mistrza świata w omnium Szymona Sajnoka. On pokazał dobrą formę w wyścigu szosowym Dookoła Turcji" - podkreślił.

W przyszłym tygodniu kadra torowa wystartuje w pierwszych w sezonie 2018/19 zawodach Pucharu Świata w Saint-Quentin-en-Yvelines pod Paryżem. Wystąpi w tej imprezie 16-osobowa ekipa biało-czerwonych.

"Jedziemy po punkty do kwalifikacji olimpijskich i szczerze mówiąc nie spodziewam się oszałamiających rezultatów. Długo nie mieliśmy kontaktu z czołówką światową. Tak naprawdę od sierpnia, czyli od mistrzostw Europy w Glasgow" - dodał Krawczyk.

Wyniki:

mężczyźni

sprint

1. Mateusz Rudyk (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz)



2. Rafał Sarnecki (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz)



3. Krzysztof Maksel (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz)

sprint drużynowy

1. ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz 44,47

(Mateusz Lipa, Mateusz Rudyk, Rafał Sarnecki)

2. Grupa Kolarska Piast Szczecin 44,64

(Kamil Kuczyński, Maciej Bielecki, Mateusz Miłek)

3. UKS Copernicus SMS Toruń 46,39

(Michał Lewandowski, Bartosz Frączak, Daniel Rochna)

Keirin

1. Krzysztof Maksel (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz)



2. Mateusz Lipa (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz)

3. Kamil Kuczyński (Grupa Kolarska Piast Szczecin)

1 km ze startu zatrzymanego

1. Kamil Kuczyński (GK Piast Szczecin) 1.03,051

2. Adrian Kaiser (GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atelier) 1.04,200

3. Michał Lewandowski (UKS Copernicus SMS Toruń) 1.04,929

scratch

1. Adrian Tekliński (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz)



2. Szymon Krawczyk (Voster ATS Team)



3. Damian Sławek (GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atelier)

wyścig punktowy

1. Szymon Krawczyk (Voster ATS Team) 96 pkt

2. Mateusz Rudyk (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz) 88

3. Daniel Staniszewski (Mostostal Puławy) 87

wyścig eliminacyjny

1. Alan Banaszek (CCC Sprandi Polkowice)



2. Damian Sławek (GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atelier)



3. Adrian Tekliński (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz)

madison

1. Szymon Krawczyk (Voster ATS Team) 53 pkt

2. Damian Sławek (GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atelier) 39

3. Adrian Tekliński (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz) 28

omnium

1. Filip Maciejuk (Leopard Pro Cycling) 163 pkt

2. Daniel Staniszewski (Mostostal Puławy) 143

3. Filip Prokopyszyn (Trasa Zielona Góra) 130

4 km ind. na dochodzenie

1. Szymon Krawczyk (Voster ATS Team) 4.22,922

2. Adrian Kaiser (GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atelier) 4.24,535

3. Filip Maciejuk (Leopard Pro Cycling) 4.24,890

4 km druż. na dochodzenie

1. GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atelier 4.09,51

(Adrian Kaiser, Damian Sławek, Wojciech Cieniuch, Nikodem Grzenkowicz)

2. ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz 4.13,00

(Adrian Tekliński, Bartosz Rudyk, Mariusz Gąsiorowski, Jakub Krysztofiak)

3. KS Pogoń Mostostal Puławy 4.16,00

(Daniel Staniszewski, Maciej Kwiatkowski, Bartłomiej Zabłocki, Przemysław Kuświk)

kobiety

sprint

1. Urszula Łoś (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz)



2. Marlena Karwacka (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)



3. Julita Jagodzińska (Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Podgórne)

sprint drużynowy

1. Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Podgórne 34,96

(Julita Jagodzińska, Aleksandra Tołomanow)

2. ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz I 35,55

(Urszula Łoś, Katarzyna Kirschenstein)

3. ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz II 37,00

(Karolina Pizoń, Ewa Fajkowska)

keirin

1. Urszula Łoś (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz)



2. Marlena Karwacka (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)

3. Aleksandra Tołomanow (KK Tarnovia Tarnowo Podgórne)

500 m ze startu zatrzymanego

1. Urszula Łoś (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz) 34,416

2. Julita Jagodzińska (Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Podgórne) 35,665

3. Karolina Pizoń (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz) 40,990

scratch

1. Łucja Pietrzak (Mat Atom Deweloper Sobótka)



2. Wiktoria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)



3. Monika Graczewska (UKS Mróz Jedynka Kórnik)

wyścig punktowy

1. Monika Graczewska (UKS Mróz Jedynka Kórnik)



2. Karolina Karasiewicz (TKK Pacific Nestle Fitness Toruń)



3. Wiktoria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)

wyścig eliminacyjny

1. Daria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)



2. Łucja Pietrzak (Mat Atom Deweloper Sobótka)



3. Patrycja Lorkowska (TKK Pacific Nestle Fitness Toruń)

madison

1. Monika Graczewska, Nikol Płosaj (UKS Mróz Jedynka Kórnik)



2. Wiktoria Pikulik, Daria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska)



3. Justyna Kaczkowska, Łucja Pietrzak (Mat Atom Deweloper Sobótka)

omnium

1. Daria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska) 136 pkt

2. Karolina Karasiewicz (TKK Pacific Nestle Fitness Toruń) 129

3. Nikol Płosaj (UKS Mróz Jedynka Kórnik) 128

3 km ind. na dochodzenie

1. Justyna Kaczkowska (Mat Atom Deweloper Sobótka) 3.37,389

2. Karolina Karasiewicz (TKK Pacific Nestle Fitness Toruń) 3.42,604

3. Marta Lach (Mat Atom Deweloper Sobótka) 3.47,275

4 km druż. na dochodzenie

1. UKS Mróz Jedynka Kórnik 4.36,93

(Nikol Płosaj, Weronika Humelt, Karolina Lipiejko, Monika Graczewska)

2. Mat Atom Deweloper Sobótka 4.39,03

(Justyna Kaczkowska, Łucja Pietrzak, Aurela Nerlo, Marta Lach)

3. TKK Pacific Nestle Fitness Toruń 4.42,14

(Karolina Karasiewicz, Edyta Jasińska, Karolina Kumięga, Nikola Różyńska)