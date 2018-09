MŚ w kolarstwie. Kwiatkowski i Bodnar na trasie czasówki

Maciej Bodnar i Michał Kwiatkowski rozpoczną w środę w Innsbrucku indywidualną walkę z czasem na dystansie 52,5 km. „Bodi” wyruszy na trasę o godzinie 14:46, a „Kwiato” o 15:32. Po kolarzu grupy Sky z rampy w miejscowości Rattenberg zjedzie już tylko pięciu zawodników. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i w usłudze Eurosport Player od 14:05.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy powalczą o medal MŚ w kolarstwie. Wideo Eurosport

Pierwsze 30 km w dolinie rzeki Inn będzie szybkie i płaskie. W Weerze kolarze przejadą jednak na północną stronę rzeki, a na 31. km rozpoczną najważniejszy podjazd dnia, z Fritzens do Gnadenwald. Tam czeka na nich pięciokilometrowa wspinaczka o średnim nachyleniu 7,1% i maksymalnym dochodzącym do 14%, podczas której pokonają 350 m przewyższenia. Po krótkim wypłaszczeniu zjadą do Absam, by następnie przez Thaur, Rum, Arzl i Muehlau dojechać do położonego w Innsbrucku pałacu Hofburg. Konfiguracja trasy powoduje, że przed startem skreślać nie należy absolutnie nikogo.

Reklama

- Myślę, że obu naszym zawodnikom trasa będzie pasowała. Szczególnie Maciek mocno szykował się do tego startu. Można byłoby przypuszczać, że podjazd nie będzie sprzyjał „Bodiemu”, ale on już sobie z takimi radził. Z kolei w przypadku Michała wspinaczka będzie działała na jego korzyść – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Piotr Wadecki „Przeglądowi Sportowemu”.

Przed rokiem w Bergen Kwiatkowski nie wystartował w indywidualnej „czasówce”, a Bodnar po dwóch upadkach na pierwszym kilometrze nie liczył się w walce o wysokie lokaty.

- Niemiło wspominam ubiegłoroczne mistrzostwa. Wiem, że byłem równie dobrze przygotowany. To mnie nauczyło, że możesz być przygotowany super, ale najważniejsza jest dyspozycja dnia i trochę szczęścia. To musi się uzupełniać – przyznał kolarz grupy Bora-Hansgrohe.

Jako pierwszy na trasie pojawi się Holender Wilco Kelderman, który wystartuje o godzinie 14:10. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player rozpocznie się pięć minut wcześniej.