MŚ w kolarstwie: Polacy mieszkają pod szczęśliwą "Siódemką"

Pod szczęśliwą "Siódemką" mieszkają polscy kolarze podczas mistrzostw świata w Innsbrucku. Hotel "Das Sieben" w miasteczku Bad Haering jest oddalony o 70 km od stolicy Tyrolu.

Zdjęcie Maciej Bodnar /AFP



Na miejscu są Michał Kwiatkowski i Maciej Bodnar, którzy w środę wystartują w jeździe indywidualnej na czas, a ponadto Maciej Paterski i Łukasz Owsian. Rafał Majka i Michał Gołaś mają dołączyć w środę.

Reklama

Z pań brakuje jeszcze Katarzyny Niewiadomej. Liderka polskiej reprezentacji jest spodziewana we wtorek wieczorem. W czwartek mają się zameldować prezes PZKol Janusz Pożak oraz wiceprezes Andrzej Domin. Pożak weźmie udział w kongresie UCI w Innsbrucku.

"Tak jak w poprzednich latach mieszkamy wszyscy razem. Na hotel nie narzekamy. Jest wygodny, wyżywienie na wysokim poziomie. Hotel jest położony na obrzeżach miasteczka Bad Haering, w pobliżu trasy niedzielnego wyścigu elity mężczyzn. Nazywa się +Siódemka+, więc może to przyniesie nam szczęście" - powiedział PAP dyrektor sportowy PZKol Waldemar Cebula.

We wtorek kolarze elity trenowali dwójkami - Kwiatkowski z Bodnarem oraz Owsian z Paterskim.

"Michał i Maciek realizują swój program treningowy, bo wiadomo, że jutro wystartują w jeździe indywidualnej na czas. Są tutaj otoczeni fachowcami ze swoich grup zawodowych. Michałowi towarzyszy masażysta z grupy Sky Marek Sawicki, jest też brytyjski kucharz tej ekipy, który serwuje specjalne posiłki" - wspomniał Cebula.

Polską reprezentację wspiera grupa zawodowa CCC Sprandi Polkowice, która do Austrii wysłała specjalny autobus i samochody. "Wiadomo, że od przyszłego roku będzie to grupa World Tour, ale już dziś jest świetnie wyposażona, a my z tego korzystamy" - dodał Cebula.

Dyrektor sportowy PZKol nie sygnalizował żadnych kłopotów.

"Mamy swoich fizjoterapeutów, masażystów, lekarza. Na szczęście nikt nie zgłasza jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Na razie wszystko przebiega bezkolizyjnie" - zakończył.

Z Innsbrucku Artur Filipiuk (PAP)