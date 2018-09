MŚ w kolarstwie. Wielki triumf Alejandro Valverde, Polacy nie wytrzymali piekła

Alejandro Valverde został mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego elity. Hiszpan w wieku 38 lat wywalczył w końcu upragnione złoto. Po sprinterskiej końcówce z czteroosobowej czołówki wyprzedził on Francuza Romaina Bardeta i Kanadyjczyka Michaela Woodsa. Z Polaków najdłużej wśród najlepszych utrzymywał się Rafał Majka, żegnając się z szansami na medal 10 km przed metą w Innsbrucku.

W ostatniej konkurencji mistrzostw świata elita mężczyzn miała do przejechania 258,5 km z Kufstein do Innsbrucka, a łączne przewyższenie na trudnej i selektywnej trasie wyniosło aż 4670 m. Najpierw peleton jechał wzdłuż rzeki Inn (przez 84,7 km), by następnie pokonać sześć rund po 23,8 km (z podjazdem do Igls) i na końcu długą rundę długości 31 km z dwoma podjazdami na niej (Igls, Gramartboden). Ze szczytu Gramartboden (podjazd o długości 2,8 km, średnim nachyleniu 11,5% i maksymalnym 28%) do mety pozostawało 8,5 km.

Od samego początku było ciekawie, bo wielu kolarzy wykazywało ogromną aktywność. Po około 20 km na czele pojawiła się ucieczka, w której znalazło się 11 kolarzy: Robert Britton (Kanada), Tobias Ludvigsson (Szwecja), Kasper Asgreen (Dania), Ryan Mullen (Irlandia), Danił Fominych (Kazachstan), Vegard Stake Laengen (Norwegia), Conor Dunne (Irlandia), Karel Hnik (Czechy), Jacques Janse Van Rensburg (RPA), Ilia Koszewoj (Białoruś) i Laurent Didier (Luksemburg). 191 km przed metą ich przewaga nad peletonem wynosiła nawet 18:47.

Najsilniejsi z tego grona okazali się Vegard Stake Laengen i Kasper Asgreen. Norweg i Duńczyk dzielnie uciekali przed grupą zasadniczą i pozwolili się doścignąć dopiero 23 km przed metą, podczas ostatniej wspinaczki do Igls. Zdecydowanie wcześniej, bo 45,5 km przed metą, z goniącego ich peletonu odpadł Michał Kwiatkowski.

W końcówce przedostatniego podjazdu, 21 km przed metą, zaatakował Michael Valgren. 13 km przed końcową linią Duńczyk miał półminutową przewagę nad około 25-osobową grupą pościgową, w której z Polaków jechał jeszcze Rafał Majka. Jego akcję zlikwidowali jednak niesamowici Francuzi – Romain Bardet i Thibaut Pinot. Ich tempa nie wytrzymał z kolei lider „Trójkolorowych” Julian Alaphilippe. Valgren został doścignięty 9,5 km przed metą. W czołówce wtedy nie było już Majki.

Po Francuzach piekielnie mocne tempo na piekielnym odcinku podjazdu (28% nachylenia) dyktować zaczął Michael Woods. Tempo Kanadyjczyka wytrzymali tylko Bardet i jadący czujnie Alejandro Valverde (Hiszpan). To oni we trzech rozpoczęli finałowy zjazd o długości 6 km, po którym mieli 2,5 km wypłaszczenia.

Gdy wydawało się, że miejsca na podium są już dla nich zarezerwowane, piąty bieg na zjeździe i wypłaszczeniu wrzucił Holender Tom Dumoulin, odrabiając do prowadzących wielosekundową stratę. 1,6 km przed metą z przodu jechało już czterech kolarzy.

Sprinterski finisz był popisem Valverde. Hiszpan na ostatniej prostej kręcił jako pierwszy, a gdy przyspieszył, nikt już nie zdołał wyjść mu z koła. Srebro zgarnął Bardet, a brąz Woods. Dla Hiszpana był to już siódmy medal mistrzostw świata i dopiero pierwszy złoty. Trudno wymarzyć sobie lepsze podsumowanie kariery w wykonaniu 38-latka.

- Spełniło się moje wielkie marzenie. To była naprawdę szalona końcówka – powiedział na mecie wzruszony Valverde.

Najlepszy z Polaków - Rafał Majka - ukończył wyścig na 35. miejscu, ze stratą czterech minut.

Szans na czwarty tytuł mistrza świata z rzędu nie miał Słowak Peter Sagan. Trzykrotny mistrz (triumfy w Richmond, Dausze i Bergen) zrezygnował z dalszej jazdy 82 km przed metą.

Wyniki:

1. Alejandro Valeverde (Hiszpania) 6:46:41

2. Romain Bardet (Francja)

3. Michael Woods (Kanada)

4. Tom Dumoulin (Holandia)

5. Gianni Moscon (Włochy) 0:00:13

6. Romain Kreuziger (Czechy) 0:00:43

7. Michael Valgren (Dania)

8. Julian Alaphilippe (Francja)

9. Thibaut Pinot (Francja)

10. Rui Costa (Portugalia)