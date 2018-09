MŚ w kolarstwie. Zwycięstwo Anny van der Breggen, Jasińska piąta

Holenderka Anna van der Breggen wygrała po długiej, samotnej ucieczce wyścig ze startu wspólnego elity w kolarskich mistrzostwach świata w Innsbrucku. Najlepsza z Polek Małgorzata Jasińska odniosła życiowy sukces, zajmując piąte miejsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trasa kolarskiego czempionatu w żołnierskich słowach. Wideo Eurosport

Wyścig kończyły samotnie finiszujące zawodniczki. Van der Breggen, mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, wyprzedziła o ponad trzy i pół minuty Australijkę Amandę Spratt oraz o blisko pięć i pół minuty Włoszkę Tatianę Guderzo.



Niecałą minutę po przyjeździe Włoszki Jasińska stoczyła sprinterski pojedynek o czwartą lokatę z Emilią Fahlin. Szybsza okazała się Szwedka.



Katarzyna Niewiadoma, obchodząca tego dnia 24. urodziny, zajęła 12. miejsce, kończąc wyścig w grupie zawodniczek, tracących ponad siedem minut do triumfatorki.



Wyścig rozstrzygnął się na 8-kilometrowym podjeździe pod Igls na trzeciej z czterech rund wokół Innsbrucku, gdy do mety zostało ok. 42 km. Skutecznie zaatakowała van der Breggen, która najpierw doścignęła sześcioosobową czołówkę z Jasińską, a następnie wyprzedziła wszystkie rywalki, z wyjątkiem Spratt. Australijka jeszcze przez moment próbowała utrzymać jej koło.



Holenderka szybko powiększała przewagę. Gdy rozpoczynała ostatnią 24-kilometrową rundę, miała minutę i 20 sekund zapasu nad Spratt oraz ponad trzy minuty nad Jasińską, Fahlin i Amerykanką Coryn Riverą. Z każdym kilometrem dystans ten się powiększał i van der Breggen, jedna z najlepszych zawodniczek ostatnich lat, dojechała niezagrożona do mety, zdobywając pierwszą w karierze tęczową koszulkę.



Wspaniale pojechała Jasińska. 34-letnia zawodniczka rodem z Olsztyna, ścigająca się na co dzień w barwach hiszpańskiego Movistaru, wyrównała najlepsze osiągnięcie Polek w mistrzostwach świata. Przed rokiem w Bergen piąte miejsce zajęła Niewiadoma.



Wyniki wyścigu kobiet (156,2 km):

1. Anna van der Breggen (Holandia) - 4:11.04

2. Amanda Spratt (Australia) strata 3.42

3. Tatiana Guderzo (Włochy) 5.26

4. Emilia Pahlin (Szwecja) 6.13

5. Małgorzata Jasińska (Polska) ten sam czas

6. Karol-Ann Canuel (Kanada) 6.17

7. Annemiek van Vleuten (Holandia) 7.05

8. Amy Pieters (Holandia) ten sam czas

9. Lucinda Brand (Holandia) 7.17

10. Ruth Winder (USA)

...

12. Katarzyna Niewiadoma (Polska) ten sam czas

68. Anna Plichta (Polska) 16.05

Katarzyna Wilkos (Polska) nie ukończyła

Marta Lach (Polska) nie ukończyła

Aurela Nerlo (Polska) nie ukończyła



Z Innsbrucku - Artur Filipiuk

Zdjęcie