Piątkowym zwycięstwem na 19. etapie Giro d’Italia Chris Froome przeszedł do historii kolarstwa i włoskiego touru. 80 ostatnich kilometrów Brytyjczyk pokonał samotnie, gubiąc wcześniej wszystkich rywali i awansując z czwartego miejsca w „generalce” na pierwsze. Zachwycony postawą swojego kolarza był dyrektor sportowy Team Sky Nico Portal.

- To było coś niesamowitego. Zapominamy jednak, że mówimy o Chrisie Froome. On walczył z Contadorem, Quintaną i Nibalim, a każdego z nich stać na taką jazdę. Wierzyliśmy, że będzie w stanie dokonać czegoś takiego. Przez ostatnie dwa tygodnie otrzymywaliśmy zapytania „co zrobicie chłopaki?” – przyznał Portal.

- Wciąż jechaliśmy, a Froome nie odpuszczał. Tylko kilku wielkich mistrzów byłoby w stanie pokazać coś takiego. On nie odrobił 20 sekund, odrobił 3 minuty i 20 sekund. To niesamowite. Zazwyczaj jeździmy defensywnie, bo to my bronimy koszulek lidera. Tu jednak sytuacja była odwrotna. Musieliśmy gonić po kilku kraksach z początkowych dni – przypomniał 39-letni Francuz.

- W czwartek widzieliśmy słabość kilku kolarzy z czołówki, a nasz zespół z każdym dniem rośnie w siłę. W piątek na Finestre postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Tu nie chodziło o szczególną taktykę. Tu chodziło o mocne nogi. Froome dokonał dziś niesamowitej rzeczy – ocenił Portal.

W „generalce” Brytyjczyk ma po piątku 40 sekund przewagi nad Dumoulinem, 4:17 nad Pinotem i 4:57 nad Lopezem.

Na sobotę zaplanowano kolejny górski etap – z trzema górskimi premiami 1. kategorii i metą w Cervinii.