Pierwszy etap Tour of Croatia dla Bonifazio

Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida) wygrał po finiszu z peletonu pierwszy etap wyścigu Tour of Croatia i został liderem. Na ostatnich metrach w Koprivnicy Włoch wyprzedził rodaka Andreę Guardiniego (Bardiani-CSF) i Rumuna Eduarda Michaela Grosu (Nippo-Vini Fantini). Słoweniec Marko Kump z grupy CCC Sprandi Polkowice był szósty.

We wtorek kolarze mieli do pokonania 227 km z miejscowości Osijek do Koprivnicy. Dużym utrudnieniem był padający deszcz i temperatura nie przekraczająca 17 stopni Celsjusza.

Na niemal płaskiej trasie zlokalizowano jedną premię 2. kategorii, ale z jej szczytu do mety pozostawało ponad 140 km. Profil trasy sprzyjał więc sprinterom i grupy z szybkimi kolarzami w składzie nie pozwoliły, by do mety dotarła ucieczka.

W końcówce aktywni byli zawodnicy CCC Sprandi Polkowice, Bardiani-CSF i Bahrain-Merida. Pracę swoich kolegów (m.in. Japończyka Yukiyi Arashiro) wykorzystał Bonifazio, który dość wcześnie rozpoczął sprint i o centymetry wyprzedził Guardiniego. Dla grupy Włocha była to czwarta wygrana w sezonie, a dla niego samego premierowa.

Trasa środowego odcinka (drugiego z sześciu) z miejscowości Karlovac do Zadaru będzie bardziej pofałdowana (dwie górskie premie – 3. i 2. kategorii). Relacja na żywo w Eurosporcie 2 od godziny 15:30.