Polacy nie wjechali w Innsbrucku na kolarski szczyt

Gdyby przed mistrzostwami świata ktoś wytypował Alejandro Valverde i Rohana Dennisa do złotych medali w Innsbrucku, nie można byłoby mówić o zaskoczeniu. Obaj byli w gronie faworytów swoich konkurencji, ale to nie zmienia faktu, że mistrzowskie tytuły dla nich były czymś wyjątkowym. Choć od lat zaliczani byli do światowej czołówki, na swoje pięć minut w mistrzostwach świata musieli czekać długo.

Nie ma drugiego kolarza na świecie, który tak wiele razy był blisko wywalczenia złota mistrzostw świata. 38-latek z Murcji przed obecnym sezonem sześciokrotnie stawał na podium wyścigu ze startu wspólnego. W 2003 i 2005 roku wywalczył srebro, a w 2006 i latach 2012-2014 czterokrotnie był trzeci. Dopiero jednak piekielnie selektywna trasa w Tyrolu, z łącznym przewyższeniem ponad 4,6 tys. m i finałowym podjazdem z maksymalnym nachyleniem 28 procent oraz płaską końcówką, pozwoliła mu wykorzystać niesamowitą wszechstronność i pełnię potencjału.

- Długo czekałem na to zwycięstwo. Zawsze chciałem być mistrzem świata. Walczyłem też o wygraną w Tour de France, ale to mi się nie udało. Teraz w końcu zostałem mistrzem – powiedział na konferencji prasowej Valverde, który został drugim najstarszym (po 39-letnim Joopie Zoetemelku) posiadaczem tęczowej koszulki w historii.

- Wielokrotnie już płakałem, ale ten moment był dla mnie wyjątkowo emocjonujący. Od lat walczyłem o ten tytuł, sześciokrotnie stałem na podium, ale do teraz najwyższy stopień był poza moim zasięgiem. Pomógł wspaniały zespół i obóz przygotowawczy w Sierra Nevada – dodał Hiszpan.

Równie szczęśliwy był Dennis. Trudno w to uwierzyć, ale do tego roku Australijczyk nie miał na swoim koncie jakiegokolwiek medalu mistrzostw świata w jeździe na czas, choć od 2014 roku należy do światowej czołówki w tej specjalizacji.

- Byłem zadowolony z mojej mocy i tego, jak w najważniejszych momentach pracowała głowa. Od 2014 roku goniłem za Tomem Dumoulinem aż w końcu nadszedł mój dzień. Wiem jednak, że to nie koniec. W kolejnych latach on znów sprawi, że będę cierpiał i z całych sił walczył o zwycięstwa – przyznał 28-letni Dennis.

Mistrzostwa do zapomnienia

Hiszpan i Australijczyk są bez wątpienia największymi wygranymi zakończonych w niedzielę mistrzostw. Te dla wielu kolarzy okazały się sporym rozczarowaniem. W takich kategoriach swój występ traktuje Julian Alaphilippe. Francuz miał do swojej dyspozycji piekielnie mocną drużynę, a profil trasy wyścigu ze startu wspólnego przynajmniej w teorii był skrojony wprost pod niego.

- Jestem rozczarowany i nie mam żadnym wymówek. Ostatni podjazd okazał się dla mnie zbyt trudny. Nie miałem już w nogach niczego. Straciłem tam mnóstwo energii – powiedział na mecie.

Duże nadzieje na miejsce medalowe miał również Włoch Gianni Moscon, który nie wytrzymał tempa czołówki w najtrudniejszym, 28-procentowanym fragmencie finałowego podjazdu.

- Zabrakło mi niewiele, kilku mocniejszych ruchów pedałami. Byłem jednak "ugotowany" i nie mogłem niczego zrobić. Nogi mnie opuściły. Nie byłem w stanie utrzymać nawet tempa Toma Dumoulina, który do mnie dojechał – tłumaczył Moscon.

Dzięki znakomitej postawie na zjeździe i wypłaszczeniu Holender dogonił wprawdzie prowadzącą trójkę (Valverde, Bardet, Woods), ale nie był w stanie włączyć się do walki o medal.

- Nie miałem już sił, gdy do nich dojechałem. To było rozczarowujące, ale tak właśnie było. Podczas sprintu nie byłem nawet w stanie utrzymać innym koła – przyznał Dumoulin.

Dla drugiego kolarza tegorocznego Giro d’Italia i Tour de France było już drugie rozczarowanie podczas tych mistrzostw. Zdecydowanie większym było "zaledwie" srebro w indywidualnej jeździe na czas.

- Przez godzinę cierpiałem fizycznie i mentalnie. Pojawiłem się na starcie z celem obrony tytułu. Od pierwszego kilometra wiedziałem jednak, że tak się nie stanie. Nie byłem w najlepszej dyspozycji. Nie jestem usatysfakcjonowany drugim miejscem, bo przyjechałem tu, by wygrać – powiedział Holender.

Nie tylko Dumoulin nie miał wesołej miny po zakończeniu "czasówki". Nosem kręcił też czterokrotny mistrz świata w tej specjalizacji Niemiec Tony Martin, który był siódmy i który medalu nie wywalczył również przed rokiem.

- Miałem nadzieje na więcej. Czułem, że nie przyjechałem do Innsbrucka w rewelacyjnej formie, ale w dobrej już tak. Dobrze czułem się na płaskim odcinku trasy, ale na podjeździe cierpiałem. Oczywiście cieszę się, że nie odczuwałem już bólu. Liczyłem, że przerwa w startach pozwoli mi złapać trochę świeżości – poinformował Martin.

Długi sezon Polaków

Występy Polaków w gronie męskiej elity zapamiętane zostaną przede wszystkim przez pryzmat znakomitej postawy Michała Kwiatkowskiego w jeździe na czas. "Kwiato" zajął wysokie czwarte miejsce, uzyskując czas gorszy tylko od wybitnych specjalistów tej konkurencji – Dennisa, Dumoulina i Victora Campanaertsa. Biorąc pod uwagę trudy wielu tygodni poprzedzających ten start, wynik ten należy uznać za duży sukces.

- Pojechałem jedną z najlepszych godzinnych "czasówek" w karierze. To napawa mnie optymizmem i być może wrócę do tej konkurencji na igrzyskach olimpijskich czy na mistrzostwach świata. Miejmy nadzieję, że w przyszłości będę mógł włączyć się do walki o medale na serio – powiedział po środowym starcie Kwiatkowski.

Dużo mniej zadowolony był Maciej Bodnar, który ukończył rywalizację na 17. miejscu.

- To nie był mój dzień. Czuję zawód. Bardzo liczyłem na dobry wynik w "czasówce". Może gdzieś się po prostu przeliczyłem. Zaraz po starcie myślałem, że nogi w końcu się rozkręcą, ale jednak do tego nie doszło. Czułem, że mój organizm nie był w stanie więcej wyciągnąć – stwierdził "Bodi".

Ogromne zmęczenie sezonem u liderów reprezentacji Polski widać było doskonale na tle rywali w niedzielnym wyścigu ze startu wspólnego. Żaden z "Biało-Czerwonych" nie włączył się do walki o medale. Najlepiej wypadł Rafał Majka, który jednak stracił kontakt z czołówką 10 km przed metą.

- Nie miałem siły już na przedostatnim podjeździe. Męczyłem się bardzo. Cała reprezentacja wypadła kiepsko. W kolejnych latach na mistrzostwa musimy przyjechać mniej zmęczeni, a nie z tyloma tourami w nogach – ocenił Majka, który do mety dotarł na 35. miejscu, ze stratą czterech minut.

- Nie miałem szans na włączenie się do walki o zwycięstwo. Nawet nie byłem w stanie pomóc najmocniejszemu z nas, Rafałowi. Wyjeżdżam z Austrii zły – zaznaczył Kwiatkowski, który podobnie jak Michał Gołaś, Maciej Bodnar i Maciej Paterski nie ukończył wyścigu.