Rafał Majka: Końcówka nie była dla mnie

Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) na 20. miejscu ukończył jednodniowy wyścig GP Industria e Artigianato di Larciano. Na szczyt finałowego podjazdu Polak wjechał w towarzystwie czterech innych kolarzy, ale na zjeździe i wypłaszczeniu grupa powiększyła się do ponad 20 zawodników. To tam zaatakował Matej Mohoric (Bahrain-Merida), który samotnie dojechał do mety.

Zdjęcie Rafał Majka /Eurosport

- Próbowałem zabierać się we wszystkie odjazdy i jechać na czele, ale końcówka była zupełnie płaska, więc nie była dla mnie optymalna. Czułem się jednak bardzo dobrze i dlatego nie mogę się już doczekać rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu Tirreno-Adriatico – powiedział po wyścigu Rafał Majka.

- Wszystko poszło zgodnie z planem. Zespół dobrze ze sobą współpracował – przyznał z kolei dyrektor sportowy grupy Bora-hansgrohe, Jan Valach.



– Chcieliśmy mieć kogoś w ucieczce, a potem wraz z grupą Mitchelton-Scott kontrolowaliśmy peleton. Niestety u podnóża ostatniego podjazdu defekt miał Jay McCarthy. Rafał pozostał w grupie i próbował spisać się jak najlepiej. Myślę, że on jest naprawdę w dobrej formie i dlatego cieszymy się z jego postawy i końcowego wyniku – zakończył Valach.

53. edycja Tirreno-Adriatico rozpocznie się w środę, 7 marca. Relacje na żywo w kanałach Eurosportu i usłudze Eurosport Player.