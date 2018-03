Rafał Majka: spodziewałem się bólu

Rafał Majka (Bora-hansgrohe) zajął drugie miejsce na “królewskim” etapie tegorocznego Tirreno-Adriatico. Polak zaatakował 5 km przed metą, rozrywając stawkę. W końcówce doścignął go jednak Mikel Landa (Astana), który finiszował na pierwszym miejscu najciekawszego dotychczas etapu.

Zdjęcie Vuelta Extra : Rafa Majka ITW /Eurosport

- Wielka szkoda, że przegrałem na ostatnich metrach tak długiego i trudnego podjazdu. Jestem jednak zadowolony z mojej postawy i wyniku – przyznał Majka. - Czułem, że nogi dobrze reagowały na tempo wyścigu i końcową wspinaczkę. Cieszę się, że wczorajsza kraksa nie miała poważniejszych konsekwencji. Chwilami czułem ból, ale tego właśnie się spodziewałem, mając siniaki i obtarcia po wczorajszym kontakcie z asfaltem. Dziś pokazałem, że jestem w formie, byłem z najlepszymi. To dobry wynik dla mnie i dla morale zespołu. Będziemy walczyć do samego końca – obiecał Polak, który po upadku w piątek stracił szanse na wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu.

- Moim zdaniem, Rafał pokazał, że jest w dobrej formie i należy do czołowych „górali” w peletonie. Mimo piątkowej kraksy, w sobotę na finałowym podjeździe spisał się wspaniale i był blisko zwycięstwa – stwierdził z kolei dyrektor sportowy niemieckiej grupy, Patxi Vila.

Majka i Landa zanotowali ten sam czas. Grupa pościgowa, w której do mety dotarł Michał Kwiatkowski (Team Sky) straciła do nich sześć sekund. „Kwiato” w klasyfikacji generalnej jest drugi (strata sekundy do Damiano Caruso), a Majka 45. (+12:54).

Relacje na żywo z niedzielnego etapu Tirreno-Adriatico w Eurosporcie 2 od 15:15.