Remi Cavagna wygrał Dwars door West-Vlaanderen

Remi Cavagna (Quick-Step Floors) odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze, wygrywając w niedzielę belgijski wyścig Dwars door West-Vlaanderen. W imprezie zdominowanej przez kolarzy z grupy Francuza drugi ze stratą trzech sekund był Florian Senechal (Quick-Step Floors), a trzeci Frederik Frison (Lotto-Soudal) stracił 10 sekund.

Zdjęcie Kolarze Quick Step /From Official Website

Belgijska grupa wyraźnie się rozkręca. To dla niej drugi dublet, po wcześniejszym zwycięstwie w Le Samyn Nikiego Terpstry i Philippe’a Gilberta.

Reklama

Gdy do końca pozostało już mniej niż 50 km trio – Cavagna, Senechal, Frison – zdecydowało się na atak. Wszyscy zgodnie współpracowali aż do 7. km przed metą. Wówczas na samotny atak z czołówki zdecydował się 22-letni Cavagna. Francuz samotnie dojechał do mety, a tuż przed końcową linią Senechal zgubił Frisona.

Jako czwarty finiszował z czteroosobowej grupki stażysta Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors), tracąc do triumfatora 55 sekund.

Najlepszy z Polaków – Kamil Gradek (CCC Sprandi Polkowice) ukończył rywalizację na 14. miejscu.