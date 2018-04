Rowerowa majówka w Wiśle - Diverse Downhill Contest

W pierwszy majowy weekend (5-6 maja) na górze Stożek w Wiśle odbędzie się długo wyczekiwana 13. edycja Diverse Downhill Contest. Przez ostatnie lata zawody wpisały się na stałe w kalendarz najważniejszych rowerowych wydarzeń w Polsce.

Zdjęcie Whip Contest /Informacja prasowa

Diverse Downhill Contest od początku przyciągał tłumy kibiców żądnych mocnej dawki adrenaliny i dobrej zabawy. Warto zaznaczyć, że wstęp na zawody od zawsze był darmowy i tak też będzie podczas tegorocznego Pucharu Polski.



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zawodników i kibiców, organizator Agencja Sport UP zadbała w tym roku o dodatkowe atrakcje dla entuzjastów dwóch kółek. Przyjedź do Wisły ze znajomymi/przyjaciółmi, dziewczyną/żoną, chłopakiem/ mężem, bądź z dziećmi - weźcie ze sobą rowery! Gwarantujemy doskonałą zabawę z dużą dawką ruchu na świeżym powietrzu oraz sportowej adrenaliny w wykonaniu najlepszych zawodników zjazdowych w Polsce.



Zmagania kolarzy zjazdowych ubarwi konkurs skoków, a także dodatkowe atrakcje dla każdego chcącego spróbować swoich sił na rowerze: pierwszą z nich jest skierowana do wszystkich chętnych uczestników, a zwłaszcza dla kibicujących rodzin z dziećmi, fanów i entuzjastów jazdy na rowerze - wycieczka Enduro z przewodnikiem, zorganizowana w dwóch odsłonach dla grupy początkującej oraz średnio zaawansowanej.



Kolejną ciekawą propozycją jest Dual Slalom - wyścigi "dwójek", które odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych: dorośli i dzieci. Dla wszystkich fanów stylowej jazdy mamy dobrą informację - Monster Whip Contest powraca!



Contest zostanie rozegrany na ostatniej hopie trasy po sobotnich treningach o godz. 17:00. Osoba, która wykona najbardziej stylowego "whip’a" zgarnia bon o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepach Diverse na terenie całej Polski oraz niespodzianki.



Na deser dla wszystkich fotomaniaków - Diverse Photo Contest - czyli fotoreporterski konkurs na najlepsze zdjęcie z zawodów. Konkurs ogłoszony i rozegrany zostanie na oficjalnym profilu na Facebooku: facebook.com/downhillcontest oraz portalu interia.pl. Do zgarnięcia bony do zrealizowania w sklepach Diverse.



Przez cały weekend zawodów nie zabraknie oczywiście Dj-a i dobrej muzyki. Świetny klimat, liczne atrakcje, okazja do spotkania się ze znajomymi, czy też pomysł na aktywny wypoczynek z rodziną w malowniczej okolicy Beskidu Śląskiego - to wszystko sprawia, że nie może Was tam zabraknąć! Zapraszamy!!! Zgłoszenia na wycieczkę Enduro z przewodnikiem, Dual Slalom, Monster Energy Whip Contest przyjmujemy mailowo pod adresem kontakt@sportupagencja.pl / atrakcje te są darmowe/.



TIMING ZAWODÓW:



5.05.2018 r. (sobota)



Puchar Polski DH:



08:30 - 13:00 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych



08:30 - 9:30 - obowiązkowa piesza inspekcja trasy przez zawodników (dotyczy zawodników z licencją)



9:30 - 14:30 - obowiązkowy trening z zatrzymywaniem dla wszystkich kategorii



15:00 - 17:00 - trening non stop dla zawodników z licencją



Dodatkowe atrakcje:



Godzina 10:00 rozpoczęcie wycieczki Enduro z przewodnikiem



16:30 - Zawody Dual Slalom 18:00 MONSTER BEST WHIP CONTEST



6.05.2018 r. (niedziela) Puchar Polski DH



8:30 - 10:00 - trening dla wszystkich kategorii



10:00 - 11:00 - trening tylko dla zawodników z licencją kolarską



11:30 - 13:30 - eliminacje



14:00 - 16:00 - finały



15 minut po zakończeniu finału - dekoracja zwycięzców