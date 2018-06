Sajnok szybszy od Kittela! "To duży zastrzyk motywacji"

Szymon Sajnok (CCC Sprandi Polkowice) świetnie spisał się podczas niedzielnego Rund um Koeln, gdy rywalizując ze znakomitymi sprinterami ukończył zmagania na trzecim miejscu. Za 20-letni Polakiem finiszował m.in. Marcel Kittel (Katiusza-Alpecin).

- Na ostatniej rundzie w Kolonii, około sześć kilometrów przed końcem, przejęliśmy inicjatywę jako cały zespół i jechaliśmy na czele. Miałem przez to spokój i dzięki wsparciu kolegów nie musiałem się przepychać do przodu – powiedział na mecie Szymon Sajnok.

- Kilometr przed metą przesiadłem się na koło Marcela Kittela, a tuż przed kreską dałem po prostu z siebie wszystko, co miałem. Wiadomo, że fajnie jest walczyć z kolarzami z World Touru i jeszcze ich pokonać, ale to zawodnicy tacy jak inni. Każdego w peletonie traktuję tak samo i każdy jest moim rywalem, ale to na pewno jest też dla mnie duży zastrzyk motywacji na kolejne starty – podkreślił młody kolarz CCC Sprandi Polkowice.

Z "Pomarańczowymi" Sajnok związany jest od tego roku. Wcześniej reprezentował barwy Attaque Team Gusto.

Dla mistrza świata w omnium podium Rund um Koeln jest najlepszym wynikiem na szosie w karierze.