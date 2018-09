Sergio Henao opuści Team Sky

Nowy zespół CCC, który w przyszłym sezonie zastąpi BMC, wciąż szuka wzmocnień. Jednym z nich miał zostać Sergio Henao. Kolumbijczyk opuści Team Sky, ale wygląda na to, że skieruje swoje kroki w inną stronę. 30-latek najprawdopodobniej wybierze ofertę UAE Team Emirates.

Zdjęcie Sergio Henao /Getty Images

Po siedmiu latach spędzonych w Team Sky Sergio Henao zdecydował się na zmianę otoczenia i poszukiwanie nowych wyzwań – Dziękuję zespołowi za wszystko, co mi dał przez ten czas. Odczuwam smutek, gdyż opuszczam przyjaciół oraz wartościowych ludzi – powiedział Kolumbijczyk.

Henao wiązano z Continuum Sports, z którym umowę podpisała polska firma CCC. 30-latek miał zostać liderem teamu na wielkie toury. Wygląda jednak na to, że Kolumbijczyk zdecydował się na inną opcję. Według portalu Cyclingnews, Henao prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy z UAE Team Emirates i do uzgodnienia pozostały jedynie drobne szczegóły. Tym samym 30-latek dołączyłby do swoich rodaków Darwina Atapumy oraz Cristiana Munoza.

Największym sukcesem kolarza Team Sky jest zwycięstwo w Paryż-Nicea w zeszłym roku. Kolumbijczyk wygrał również etap Tour de Pologne w 2015.

Obecnie skład zespołu CCC, który zastąpi obecne BMC, prezentuje się następująco: Amaro Antunes (Portugalia), Will Barta, Jerry Rosskopf (USA), Patrick Bevin (Nowa Zelandia), Josef Cerny (Czechy), Alessandro De Marchi, Jakub Mareczko (Włochy), Simon Geschke (Niemcy), Łukasz Owsian, Szymon Sajnok (Polska), Serge Pauwels, Greg van Avermaet, Gijs van Hoecke, Nathan van Hooydonck, Guillaume van Keirsbulck (Belgia), Michael Schar (Szwajcaria) i Francisco Ventoso (Hiszpania).