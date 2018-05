Simon Yates: Esteban Chaves zasłużył na wygraną

Szósty etap Giro d’Italia, który kończył się podjazdem na Etnę, zdominowali kolarze Mitchelton-Scott. Ostatnie 500 metrów Esteban Chaves i Simon Yates pokonali wspólnie. Pierwszy wygrał etap, drugi został nowym liderem. – Kiedy do niego dołączyłem, to powiedziałem mu, że jeśli zdobędę maglia rosę, to on ma być dzisiaj pierwszy. Zasłużył na tę wygraną – powiedział Yates po etapie.

Zdjęcie Esteban Chaves i Simon Yates /Getty Images

15-kilometrowa wspinaczka na Etnę była najważniejszą częścią 6. etapu Giro d’Italia. Walka jednak rozpoczęła się znacznie wcześniej. Po przejechaniu 60 kilometrów wytworzyła się 27-osobowa ucieczka, w której znalazł się Esteban Chaves. Na ostatnim podjeździe kolarz Mitchelton-Scott ruszył samotnie do mety. 500 metrów przed końcem doścignął go kolega z zespołu Simon Yates. Wówczas wydawało się, że to Brytyjczyk zgarnie 6. etap, ale ten przepuścił Chavesa. – Kiedy tylko do niego dołączyłem, to powiedziałem mu, że jeśli zostanę liderem wyścigu, to musi być dzisiaj pierwszy. On zasłużył na to zwycięstwo – powiedział Yates.

- Przed startem mieliśmy inny plan, ale od początku działo się wiele. W zasadzie to nie wiem, jak Estebanowi udało się uciec, ale dzięki temu mogliśmy jechać spokojnie w peletonie. Przez cały czas czułem się dobrze. W końcówce widziałem, że inni patrzą tylko na siebie, więc zaatakowałem. To była bardzo dobra decyzja – tak podsumował 6. etap nowy lider Giro d’Italia.

W równie świetnym nastroju był czwartkowy triumfator Esteban Chaves. – To mój najlepszy start w Giro. Wiedziałem, że muszę znaleźć się w ucieczce. Świetną robotę wykonał Jack Haig, który jechał ze mną i starał się, żeby ucieczka przetrwała. Ja wygrałem, Simon ma koszulkę lidera. Kto by w to uwierzył? Chyba prowadzę w klasyfikacji górskiej. Chyba śnię – zachwycał się Chaves.

W piątek do głosu dojdą sprinterzy. Siódmy etap Giro d’Italia rozpocznie się w Pizzo, metę wyznaczono w Praia a Mare. Kolarze pokonują 159 kilometrów głównie po płaskim terenie. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od godziny 13:15.