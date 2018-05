Start Giro d’Italia w USA? „Dlaczego nie”

101. edycja Giro d’Italia rozpoczęła się w Jerozolimie. Po trzech etapach rozegranych w Izraelu kolarski peleton przeniósł się do Włoch podczas pierwszego dnia przerwy. Według organizatorów wyścigu start okazał się sukcesem. Teraz przymierzają się do jeszcze dalszej „wycieczki”. Możliwe, że w przyszłości Giro wystartuje w USA. - Dlaczego nie? - retorycznie zapytał dyrektor Giro Mauro Vegni.

Po raz pierwszy w historii Giro d’Italia rozpoczęła się poza Europą. 101. edycja wystartowała w Jerozolimie. Przed pierwszym etapem pojawiało się wiele wątpliwości, ale według organizatorów wszystko poszło zgodnie z planem. - Od początku byłem przekonany, że ta przygoda się powiedzie. Mieszkańcy zachowali się fantastycznie, a organizatorzy w Izraelu wykonali kawał świetnej roboty - stwierdził dyrektor wyścigu Mauro Vegni.

Sukces w Izraelu od razu przypomniał plany wcześniejszego dyrektora Angelo Zomegnany. W 2010 roku Zomegnan przedstawił we włoskiej ambasadzie w Waszyngtonie pomysł startu Giro właśnie w tym mieście. Stolica USA była faworytem, ale ówczesny burmistrz Adrien Fenty przegrał w wyborach, a Zomegnana zwolniono i koncepcja umarła. Możliwe, że teraz wróci do świata żywych. - Z Izraelem wszystko się udało. Na pewno to powtórzę. Żeby ściągnąć kibiców z całego świata, musimy przedstawiać nasze wielkie imprezy w każdym zakątku. Giro d’Italia w USA? Dlaczego nie? - powiedział Vegni.

Start włoskiego touru w USA nie jest najbardziej “egzotycznym” pomysłem. W 2016 roku organizatorzy Giro sondowali możliwość rozpoczęcia rywalizacji w Japonii. Planowano rozegrać tam cztery etapy, ale ostatecznie pomysł został porzucony.

Po dniu przerwy kolarze wrócą do rywalizacji w 101. Giro d’Italia we wtorek. Transmisja z 4. etapu w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze od godziny 13:15.

