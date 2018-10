Stefan Denifl kolarzem CCC Team

Austriak Stefan Denifl wraca do World Touru. W przyszłym roku będzie on reprezentował barwy polskiej grupy CCC. Poprzednie dwa sezony 31-latek spędził w Aqua Blue Sport. W barwach tej grupy w 2017 wygrał etap Vuelta a Espana oraz wyścig Dookoła Austrii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Są szaleni i uwielbiają kolarstwo. Wideo Eurosport

- Stefan Denifl jest znakomitym uzupełnieniem składu. Dlatego powitamy go z wielką radością – poinformował dyrektor zarządzający zespołem, Jim Ochowicz.

Reklama

- Dla niego przełomowy był 2017 rok, w którym pokazał swój potencjał. Wierzymy, że będzie w stanie potwierdzić go w CCC. Stać go na wygrywanie wyścigów, a także skuteczną jazdę w imprezach wieloetapowych. Austria to także niezwykle ważny rynek dla firmy CCC, dlatego cieszymy się z pozyskania kolarza z tego kraju – dodał Ochowicz.

Podczas 13 lat zawodowej kariery Denifl wystartował w czterech wielkich tourach (dwukrotnie w Giro d’Italia i dwukrotnie w hiszpańskiej Vuelcie). W latach 2013-2016 reprezentował on barwy IAM Cycling. To właśnie będąc kolarzem tej grupy w 2014 roku zajął siódme miejsce w Paryż-Nicea.

- Upadek grupy Aqua Blue Sport był dla nas wielkim ciosem. Mnie wiązał z nią kontrakt jeszcze na 2019 rok, więc nie prowadziłem rozmów z żadną ekipą. Dlatego tak cieszę się, że ostatecznie trafiłem do CCC – podkreślił Austriak.