Tom Dumoulin powalczy o "generalkę" Tour de France

Tom Dumoulin (Sunweb), drugi kolarz tegorocznego Giro d'Italia, potwierdził, że podczas Tour de France będzie walczył o klasyfikację generalną. W rozmowie z "De Telegraaf" Holender przyznał, że dobrze zregenerował się po trzytygodniowej rywalizacji we Włoszech.

- Po Giro d'Italia świadomie zrobiłem sobie dłuższą przerwę niż zwykle. Przez pierwszych dziewięć dni praktycznie nie dotykałem roweru. Nigdy wcześniej nie byłem tak świeży zaledwie dwa tygodnie po wielkim tourze – przyznał Dumoulin.

Od początku sezonu lider Team Sunweb powtarzał, że decyzję co do startu we Francji podejmie dopiero po Giro d'Italia.

- Już zimą myślałem o starcie zarówno we Włoszech, jak i Francji. Nie wiedziałem jednak, co wydarzy się podczas Giro. Tymczasem od początku do końca wszystko układało się we Włoszech zgodnie z planem i zabrakło jakiś szalonych wydarzeń. Decyzja o wystartowaniu w Tour de France nie była więc dla mnie trudna – oświadczył Dumoulin.

