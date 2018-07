Tour de France Majka znowu wysoko, Dan Martin najszybszy na 6. etapie

Irlandczyk Dan Martin (UAE) wygrał szósty etap Tour de France, który kończył się dynamicznym podjazdem pod Mur-de-Bretagne. Piąte miejsce na mecie zajął Rafał Majka (Bora-hansgrohe) i w klasyfikacji generalnej Polak przesunął się na dziewiątą pozycję. Liderem pozostał Belg Greg van Avermaet (BMC).

Szósty etap Tour de France prowadził z Brestu do Mur-de-Bretagne i liczył 181 kilometrów. Podobnie jak w środę ostatnie kilometry miały mocno pagórkowaty przebieg, co naturalnie w roli jednego z faworytów stawiało Słowaka Petera Sagana (Bora-hansgrohe), który już dwukrotnie wygrywał etapy na tegorocznej "Wielkiej Pętli".

Zanim jednak rozstrzygnęła się walka o etapowe zwycięstwo, to przez jego większość na czele jechała 5-osobowa ucieczka. Znaleźli się w niej: Damien Gaudin i Fabien Grellier z grupy Direct Energie, Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) i Laurent Pichon (Fortuneo-Samsic).

Po przejechaniu 80 kilometrów ich przewaga nad peletonem sięgnęła nawet siedmiu minut, lecz wtedy bardzo mocne tempo w głównej grupie narzucili kolarze grupy Quick Step, co niespodziewanie porwało ją na kilka części i w bardzo szybkim tempie zaczęło niwelować stratę do uciekinierów. Tak wysokie tempo zaskoczyło m.in. tak znanych kolarzy jak Vincenz Nibalego (Bahrain-Merida) czy Nair Quintanę (Movistar), lecz dzięki pomocy kolegów ze swoich drużyn dojechali oni po pewnym czasie do peletonu. Czujność zachowali za to polscy kolarze, w tym 10. w klasyfikacji generalnej Rafał Majka (Bora-hansgrohe), których widać było blisko czołówki.

Ostatecznie ucieczkę zlikwidowano na około 16 kilometrów przed metą, podczas pierwszego z dwóch zaplanowanych w czwartek podjazdów pod Mur de Bretagne. Pomiędzy nimi umieszczono jeszcze jedną, bonusową górską premię, na której zaatakował Jack Bauer (Mitchelton-Scott), a trzecie miejsce na niej zajął Tomasz Marczyński (Lotto-Soudal).

Akcję Nowozelandczyka skasowano na cztery kilometry przed metą, a bardzo mocne tempo na czele narzucali kolarze Sky, w tym Michał Kwiatkowski, który swoją pracę zakończył przed rozpoczęciem finałowego podjazdu. Problemy z tyłu, spowodowane defektem roweru, miał z kolei Tom Dumoulin, który starał się minimalizować straty z pomocą dwóch kolegów z grupy Sunweb. Ostatecznie Holender stracił jednak 53 sekundy.

Na 1300 metrów przed metą znakomity i jak się okazało zwycięski atak przeprowadził Dan Martin (UAE). Irlandczyk wykorzystał zawahanie rywali i po tym, jak uzyskał kilka metrów przewagi, to nie dał się już dogonić grupie pościgowej. W ramę roweru uderzył ze wściekłością drugi na mecie Francuz Pierre Latour (AG2R), a trzeci jej linię przekroczył specjalista od tego typu końcówek Hiszpan Alejandro Valverde (Movistar). Polskich kibiców na pewno cieszy kolejny znakomity etap w wykonaniu Rafała Majki, który zajął piątą pozycję i w klasyfikacji generalnej awansował na dziewiątą pozycję. Liderem pozostał Belg Greg van Avermaet (BMC). Sagan tym razem przyjechał z kolei na ósmej pozycji.

W piątek kolarzy czeka najdłuższy etap w tegorocznej "Wielkiej Pętli". Trasa z Fougeres do Chartres liczy bowiem 231 kilometrów i chociaż prowadzić będzie po płaskim terenie, to już sama długość etapu powinna być dla kolarzy sporym wyzwaniem.

Wojciech Malinowski