Tour de France. Rafał Majka dziesiąty na 1. etapie

Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) wygrał pierwszy etap 105. edycji Tour de France z Noirmoutier-en-l’lie do Fontenay-le-Comte. Z powodu kraks na ostatnich kilometrach duże straty ponieśli kolarze typowani do zwycięstwa w wyścigu, w tym Christopher Froome (Team Sky). Z pięciu startujących Polaków najlepiej wypadł Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), który dotarł do mety na 10. miejscu.

- Pierwszy etap Tour de France zawsze wiąże się z większym stresem, nie tylko dla całej obsługi, ale także dla nas kolarzy. Na pewno wielu kolarzy myślało przed etapem, że może wygrać, ale na mecie tylko jeden z nas może być pierwszy - mówił przed rozpoczęciem kolejnej edycji wyścigu Michał Kwiatkowski, którego Team Sky nastawia się głównie na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.

Polak w rozmowie z Eurosportem przyznał, że jego zespół musi zachować czujność, aby na ostatnich kilometrach nie popełnić błędu, który może kosztować bardzo wiele. Tak się jednak nie stało. Na ostatnich kilometrach doszło do kilku kraks, które podzieliły grupę. Błędu nie ustrzegł się też Froome, wypadając z trasy na jednym z zakrętów. Wspólnie z kolegami próbował odrabiać straty, ale bliskość mety oraz wysokie tempo narzucone przez czołówkę, sprawiło, że nie był w stanie. Jego strata wyniosła aż 51 sekund.

Równie pechowy pierwszy etap okazał się dla Nairo Quintany, który na 400 m przed strefą ochronną doznał defektu i musiał wymienić koło. Kolumbijczyk na metę dotarł dopiero minutę i 15 sekund za zwycięzcą.

Etap rozstrzygnęli pomiędzy sobą sprinterzy. Wyśmienicie wypadli kolarzy Quick-Step Floors, umiejętne rozprowadzając na ostatnich metrach Fernanda Gavirię. Kolumbijczyk wygrał sprint z Peterem Saganem (Bora-Hansgrohe) i Marcelem Kittelem (Team Katusha - Alpecin).

Od pierwszych kilometrów uciekało trzech kolarzy: Kevin Ledanois (Fortuneo-Samsic), Jerome Cousin (Direct Energie) oraz Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert), ale mimo niezłej współpracy oraz płaskiego etapu, przy którym nie przeszkadzał wiatr, nie potrafili wypracować przewagi nad peletonem większej niż pięć minut. Zwłaszcza dla debiutującego w Wielki Tourze Ledanoisa był to etap szczególny, ponieważ mieszka w okolicach Saint-Jean-de Monts, położonego nieopodal trasy tegorocznego wyścigu. Uciekinierzy zostali jednak doścignięci przed główną grupę na niecałe 20 km przed metą.

Wyniki 1. etapu, Noirmoutier-en-l'Ile - Fontenay-le-Comte (201 km):

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/Quick Step) 4:23.32

2. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

3. Marcel Kittel (Niemcy/Katiusza)

4. Alexander Kristoff (Norwegia/UAE Team Emirates)

5. Christophe Laporte (Francja/Cofidis)

6. Dylan Groenewegen (Holandia/LottoNL-Jumbo)

7. Michael Matthews (Australia/Sunweb)

8. John Degenkolb (Niemcy/Trek)

9. Jakob Fuglsang (Dania/Astana)

10. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

...

77. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) strata 42 s

145. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.24

148. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) ten sam czas

164. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 3.12