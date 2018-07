Tour de France. Richie Porte: Wracamy do gry

Poniedziałkowa drużynowa jazda na czas w Tour de France zakończyła się zwycięstwem grupy BMC, której kolarz - Greg van Avermaet - został nowym liderem wyścigu. Na trzecim odcinku "Wielkiej Pętli" cenne sekundy nad rywalami nadrobił też Richie Porte, który walczyć ma we Francji o końcowe podium.

- Nie jest źle, gdy drużyna starająca się o sponsora ma żółtą koszulkę. Udało nam się dziś odzyskać sekundy nad rywalami z klasyfikacji generalnej. Przed nami jednak daleka droga i sześć trudnych górskich etapów - powiedział na mecie w Cholet Porte. - To był trudny dzień, ale nasi silni kolarze wykonali wspaniałą robotę. To była perfekcyjna czasówka w naszym wykonaniu. Tym samym wracamy do gry. Szkoda tych 51 sekund straconych pierwszego dnia, ale zwycięstwo u boku takich kolegów smakuje wyjątkowo - przyznał Australijczyk.

Po trzecim etapie Porte jest 14., ze stratą 51 sekund do lidera, którym jest jego kolega z BMC Greg van Avermaet.

- Wywalczenie żółtej koszulki w pierwszym tygodniu zawsze jest wielkim wyzwaniem. Już kiedyś ją nosiłem, więc wiem, jak niesamowite towarzyszą temu odczucia. Nasza drużyna mistrzowsko spisuje się w drużynówkach i cieszę się, że mogę być jej częścią - zaznaczył Belg.