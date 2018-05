Tour de Yorkshire. Magnus Cort Nielsen zgarnął pełną pulę w Ilkley

Magnus Cort Nielsen (Astana) wygrał w piątek drugi etap Tour de Yorkshire i został nowym liderem. Na finiszu na podjeździe wyprzedził Grega Van Avermaeta (BMC) i Eduarda Pradesa (Euskadi-Murias).

Tym razem kolarze do pokonania mieli 149 km z Barnsley do Ilkley, na których zlokalizowano trzy górskie premie, w tym podjazd na metę.

Końcówka pod górę przypominała trochę sprint w zwolnionym tempie. Jako pierwszy 300 metrów przed końcową linią z grupy zasadniczej ruszył Van Avermaet, ale to Cort Nielsen błysnął lepszym timingiem, atakując w idealnym momencie.

- To był naprawdę ciężki etap i początkowo myślałem, że końcówka będzie dla mnie za trudna. Zespół bardzo jednak we mnie wierzył i jestem mu za to wdzięczny – powiedział na mecie Duńczyk.

- Wiedziałem, że Van Avermaet będzie szybki w końcówce i miałem nadzieję, że nie nastąpi jakiś potężny atak. Teraz postaramy się powalczyć o klasyfikację generalną. Do końca wyścigu wciąż jednak daleka droga – zaznaczył Cort Nielsen.

W „generalce” kolarz Astany ma dwie sekundy przewagi nad Van Avermaetem i sześć nad Pradesem. Impreza zakończy się w niedzielę w Leeds.

