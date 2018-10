Tour of Guangxi: Pascal Ackermann wygrał drugi etap

Niemiec Pascal Ackermann z grupy Bora-Hansgrohe wygrał po finiszu z peletonu drugi etap wyścigu Tour of Guangxi w Chinach o długości 145 km z Beihai do Qinzhou. To jest ostatni w tym sezonie wyścig kolarskiej elity rangi World Tour. Polacy nie startują.

Zdjęcie Pascal Ackermann /AFP



Drugi był Holender Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors), a trzeci jego rodak Dylan Groenewegen (Team LottoNL - Jumbo), który pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Na drugie miejsce awansował Ackermann, który traci do prowadzącego 4 s.

Reklama

Etap rozegrano w trudnych warunkach atmosferycznych, przy padającym deszczu i dość silnym, bocznym wietrze.

W czwartek zostanie rozegrany trzeci etap wokół Nanningu o długości 125,4 km.

Wyścig Tour of Guangxi kończy cykl World Tour w sezonie 2018; potrwa do niedzieli. W ubiegłorocznej, pierwszej edycji chińskich zawodów najlepszy był Belg Tim Wellens.