Tour of Hainan. Jakub Mareczko stracił koszulkę lidera

Lucas Carstensen (Bike Aid) wygrał po sprinterskim finiszu z peletonu drugi etap wyścigu Tour of Hainan. Na metę w Chengmai wpadła liczna grupa kolarzy, a o triumfie Niemca zadecydowały centymetry. Nowym liderem został Dylan Page (Swiss Cycling Team), który na dwóch pierwszych odcinkach był drugi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepsze kolarskie Wattsy! Eurosport

W drugim dniu rywalizacji na chińskiej wyspie kolarze mieli do pokonania 139,6 km z Danzhou do Chengmai. Na trasie zlokalizowano jedną górską premię 4. kategorii (na 65. km). Podobnie jak we wtorek, o losach etapu zadecydował finałowy sprint, choć niewiele brakowało, a o wygraną walczyłoby dwóch uciekinierów.

Reklama

Simon Pellaud (Swiss Cycling Team) i Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) pozwolili się doścignąć dopiero 150 metrów przed metą.

Z rozpędzonego peletonu najszybciej finiszował Lucas Carstensen, wyprzedzając drugiego Dylana Page’a (Swiss Cycling Team) i trzeciego Raymonda Kredera (Team Ukyo).

Tym razem w czołowej dziesiątce zabrakło zwycięzcy pierwszego etapu Jakuba Mareczki (Wilier Triestina - Selle Italia), przez co pożegnał się on z prowadzeniem w klasyfikacji generalnej.

13. edycja 9-etapowej imprezy potrwa aż do przyszłej środy. Zwycięstwa sprzed roku broni Włoch Jacopo Mosca (Wilier Triestina - Selle Italia). O losach klasyfikacji generalnej w tym roku powinny zadecydować etapy numer 5, 6 i 8. W 2007 roku cały wyścig padł łupem Roberta Radosza.

Relacje na żywo z Tour of Hainan codziennie w Eurosporcie 2.