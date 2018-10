Tour of Hainan. Królewski etap dla Masnady

Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) wygrał królewski etap wyścigu Tour of Hainan. Na najtrudniejszym podjeździe chińskiej imprezy Włoch wyprzedził o pięć sekund Gino Madera (Szwajcaria) i o sześć Juliena El Faresa (Delko Marseille Provence KTM). Przed ostatnim etapem 9-dniowej imprezy Masnada jest liderem z przewagą dwóch sekund nad Maderem.

Wtorkowy etap miał okazać się rozstrzygający dla losów całego wyścigu i najpewniej tak się stanie. Na ósmym odcinku imprezy na wyspie Hainan do pokonania było 197,2 km z Longmuwan do Changjiang. Etap kończył się najtrudniejszym podjazdem w tegorocznej edycji imprezy (6,8 km długości, średnie nachylenie 8,9 proc.).

To tam Masnada zostawił z tyłu wszystkich konkurentów, imponując dyspozycją od początku wspinaczki. Walka o podium trwała do samego końca. Piąty na mecie Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy) stracił do triumfatora ledwie 14 sekund.

Obecny sezon jest dla 24-letniego Masnady najlepszym w karierze. W Giro d’Italia kolarz z Bergamo był 26., w Giro dell’Appennino trzeci, w Settimana Internazionale Coppi e Bartali szósty, a w Tour of Slovenia wygrał klasyfikację górską.

Tour of Hainan zakończy się w środę płaskim etapem z Changjiang do Danzhou (181,9 km). Relacja na żywo w Eurosporcie 2 od godziny 5:30.