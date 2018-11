Tour of Turkey znów rozgrywany na wiosnę

Wyścig Tour of Turkey w 2019 roku ponownie rozgrywany będzie w wiosennym terminie. Impreza z cyklu World Tour pojawi się w kolarskim kalendarzu w dniach 16-21 kwietnia, tuż po Paryż-Roubaix. Jej ostatni etap zaplanowany jest w tym samym dniu, co Amstel Gold Race. W minionym sezonie impreza rozegrana została w październiku.

Zdjęcie Alvaro Hodeg (Quick-Step) wygrywa etap Tour of Turkey /Eurosport

Tradycyjnie kolumna wyścigu odwiedzała kurorty w południowej części kraju. W 2019 roku aż sześć etapów rozgrywanych będzie wokół Morza Marmara, a całość rozpocznie się i zakończy w Stambule. Powinna być to impreza pasująca przede wszystkim sprinterom. Wciąż nie wiadomo, czy na trasie znajdzie się przynajmniej jeden etap dla „górali”. Nie zmienia to jednak faktu, że powinna być to znakomita rozgrzewka przed Giro d’Italia.

Reklama

W 2018 roku zwycięzcą imprezy został Eduard Prades (Euskadi Murias), który na ostatnim etapie wyprzedził Alieksieja Łucenkę (Astana) po zainkasowaniu bonifikat sekundowych. Dzięki wygranej w nowym sezonie będzie już kolarzem Movistaru. Z kolei na płaskich odcinkach dominował Sam Bennett (Bora-Hhnsgrohe), triumfując aż na trzech.

Etapy Tour of Turkey 2019:

1. Stambuł - Tekirdag (165 km)

2. Tekirdag - Eceabat (180 km)

3. Canakkale - Edremit (155 km)

4. Balikesir - Bursa (185 km)

5. Bursa - Kartepe (170 km)

6. Sakarya - Stambuł (165 km)