Trudno o ciekawszą trasę indywidualnej „czasówki” MŚ

Michał Kwiatkowski i Maciej Bodnar nie zdołali wywalczyć podium mistrzostw świata w niedzielnej drużynowej jeździe na czas, ale już w środę mogą powetować sobie to niepowodzenie udanym startem w indywidualnej „czasówce”. Na trasie z miejscowości Rattenberg do Innsbrucka każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno potężni specjaliści w jeździe na czas, jak i kolarze lubiący walkę z czasem na podjazdach.

Trudno o bardziej urozmaiconą trasę niż ta, z którą przyjedzie zmierzyć się najlepszym „czasowcom” podczas 91. edycji mistrzostw świata. Odpowiedzialna za organizację imprezy firma IMG (organizuje też wyścig Tour de Suisse) zdecydowanie stanęła na wysokości zadania, o czym będzie można przekonać się już w środę.

25. czasówka mistrzostw świata rozegrana zostanie na 52,5 km trasie, o łącznym przewyższeniu 654 m. Rywalizacja rozpocznie się w miejscowości Rattenberg, położonej 47 km na północny-wschód od stolicy Tyrolu. Pierwsze 30 km w dolinie rzeki Inn będzie szybkie i płaskie. W Weerze kolarze przejadą jednak na północną stronę rzeki, a na 31. km rozpoczną najważniejszy podjazd dnia, z Fritzens do Gnadenwald. Tam czeka na nich 5-km wspinaczka o średnim nachyleniu 7,1% i maksymalnym dochodzącym do 14%, podczas której pokonają 350 m przewyższenia. Po krótkim wypłaszczeniu zjadą do Absam, by następnie przez Thaur, Rum, Arzl i Muehlau dojechać do położonego w Innsbrucku pałacu Hofburg.

Konfiguracja trasy powoduje, że przed startem skreślać nie należy absolutnie nikogo. Nawet najciężsi kolarze w stawce, tacy jak Tony Martin, Alex Dowsett czy Tobias Ludvigsson, będą mieli szanse na wypracowanie sobie w początkowej fazie trasy wystarczającej zaliczki nad rywalami, by włączyć się do walki o czołowe lokaty.

- Na mistrzostwach świata zawsze są jakieś niespodzianki – powiedział po niedzielnym starcie złoty medalista sprzed roku Holender Tom Dumoulin. – Kilka lat temu w Richmond w gronie faworytów wymieniano mnie, Tony’ego Martina i Rohana Dennisa, a żaden z nas nie stanął nawet na podium. Obecnie brakuje mi długich treningów, a na takie między niedzielą a środą nie będzie szans. Ja skupiam się przede wszystkim na „czasówce”, bo tu mam większe szanse na sukces niż w wyścigu ze startu wspólnego – dodał srebrny medalista z niedzielnej „drużynówki” z grupą Sunweb.

To właśnie Dumoulin jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do złota, choć trzeba uczciwie zaznaczyć, że szans na podium nie można odmówić co najmniej 10 kolarzom. Wśród nich z pewnością są Australijczyk Rohan Dennis, Belg Victor Campenaerts, Hiszpan Jonathan Castroviejo, Holender Jos Van Emden, Szwajcar Stefan Kueng, Luksemburczyk Bob Jungels, Duńczyk Soeren Kragh Andersen, Amerykanie Tejay van Garderen, Joey Rosskopf i Patrick Bevin oraz ciężcy Martin i Dowsett. Wysoko stoją też akcje Kwiatkowskiego i Bodnara, którzy zaliczają się do grona wybitnych specjalistów w jeździe na czas, co udowodnili zarówno w tym sezonie, jak i latach poprzednich.

„Trasa indywidualnej czasówki do najłatwiejszych nie należy. 52 km, z których pierwsze 30 km jest bardzo szybkie, następnie robi się dużo ciężej, ze sztywnym podjazdem i pofałdowaną końcówką, więc trzeba będzie rozważnie pojechać. Widoki na trasie są wręcz mistrzowskie. MMam nadzieję, że i za miesiąc będą mi się podobać” – napisał pod koniec sierpnia w mediach społecznościowych Maciej Bodnar.

Holandia i Belgia będą mogły wystawić w środę aż trzech kolarzy. Dumoulin bronić będzie bowiem tytułu mistrza świata, a Campenaerts jest obecnym mistrzem Europy.

Indywidualna jazda na czas elity mężczyzn rozpocznie się w środę (26 września) o godzinie 14:10. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.