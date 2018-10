Tsgabu Grmay nowym kolarzem Mitchelton-Scott

Etiopczyk Tsgabu Grmay podpisał dwuletni kontrakt z australijską grupą Mitchelton-Scott. Były kolarz MTN-Qhubeka, Lampre, Bahrain-Merida, a ostatnio Trek-Segafredo w lipcu po raz trzeci w karierze pojechał w Tour de France.

Grmay jest pięciokrotnym mistrzem Etiopii w jeździe na czas i trzykrotnym w wyścigu ze startu wspólnego. Oprócz tych zwycięstw w gronie zawodowców ma na swoim koncie triumf na etapie Tour de Taiwan (2013) i w jeździe na czas podczas mistrzostw Afryki (2014).

Jego marzeniem jest etapowe zwycięstwo w Tour de France.

- Jeszcze w 2010 i 2011 roku marzyłem wyłącznie o tym, by w Wielkiej Pętli wystartować. Śmiano się wówczas ze mnie i mówiono, że to niemożliwe. Po sześciu latach dopiąłem jednak swego i wierzę, że tym razem też tak będzie – powiedział Grmay.



– Łatwo nie będzie, ale wcześniej też nie było, a zostałem pierwszym Etiopczykiem w World Tourze – przyznał.

- Decyzja o dołączeniu do Mitchelton-Scott nie była trudna, bo od lat śledzę poczynania tej grupy. To dla mnie perfekcyjny wybór. Będę tu odpowiedzialny za pomoc liderom w górach i jestem na to przygotowany – podkreślił Grmay.