Po niedzielnym upadku mocno obawialiśmy się o zdrowie polskiego kolarza. Michał Kwiatkowski upadł na trudnym, górskim etapie. Po dniu przerwy, we wtorek Polak pokazał, że wszystko jest w porządku. Na 32-kilometrowej czasówce z Santillana del Mar do Torrelavegi był piąty. Dwóch sekund zabrakło mu do podium. Najlepszy był Rohan Dennis z Australii. Liderem pozostał Brytyjczyk Simon Yates.

To była druga jazda indywidualna na czas podczas tegorocznej Vuelty. Pierwsza była na inaugurację zmagań w Maladze. We wtorek Kwiatkowski od samego początku prezentował się bardzo dobrze. Po dziesięciu kilometrach Polak miał trzeci czas i tracił do prowadzącego Steven Kruijswijk dziewięć sekund. Na drugim pomiarze po ponad 20 kilometrach Kwiatkowski zajmował tę samą pozycję. Wtedy jednak już najlepszy był Rohan Dennis.

Ostatecznie mistrz świata z 2014 roku był czwarty ze stratą 51 sekund do zwycięzcy. Gdyby "Kwiato" pojechał o dwie sekundy szybciej byłby sklasyfikowany na drugim miejscu.

A Dennis znów pokazał klasę. Najpierw jechał spokojnie, a potem znacznie przyspieszył. Wygrał pewnie. Nad drugim Josephem Rosskopfem i trzecim Jonathanem Castroviejo miał 50 sekund przewagi.

- Starałem się kontrolować przebieg rywalizacji. Przyspieszyłem na środkowej sekcji i właśnie tam dałem z siebie wszystko. Czekałem na mecie na przejazd takich zawodników jak choćby Kwiatkowski. Nie byłem do samego końca pewny zwycięstwa. Cieszę się bardzo, bo to była bardzo dobra jazda. Zaskoczył mnie drugi Joseph Rosskopf. Wygranie drugiego etapu podczas tego wyścigu to fajna sprawa. Przygotowywałem się właśnie na jazdę indywidualną na czas. To był mój cel i cieszę się, że udało mi się we wtorek wygrać - powiedział Dennis, który był najlepszy także na początku tegorocznej rywalizacji w Maladze.

Australijczyk ma koncie zwycięstwa w czasówkach już we wszystkich najważniejszych wyścigach, a więc nie tylko we Vuelta a Espana, ale także w Tour de France oraz Giro d’Italia. Większość z jego 25 etapowych triumfów to wygrane w jeździe indywidualnej na czas.

Drugi z Polaków na tegorocznej Vuelcie, a więc Rafał Majka z Bora-Hansgrohe zajął 47. pozycję. Do Dennisa stracił ponad trzy minuty.

Koszulkę lidera utrzymał 13. tego dnia Simon Yates. Brytyjczyk ma teraz 33 sekundy przewagi nad Alejandro Valverde oraz 52 nad Kruijswijkiem.

Wyniki 16. etapu:

1. Rohan Dennis (Australia) BMC Racing Team 0:37:57

2. Joey Rosskopf (Stany Zjednoczone) BMC Racing Team 0:00:50

3. Jonathan Castroviejo (Hiszpania) Team Sky

4. Steven Kruijswijk (Holandia) LottoNL-Jumbo 0:00:51

5. Michal Kwiatkowski Team Sky 0:00:51

6. Enric Mas (Hiszpania) Quick-Step Floors 0:01:03

7. Nelson Oliveira (Portugalia) Movistar Team 0:01:05

8. Laurens De Plus (Belgia) Quick-Step Floors 0:01:07

9. Simon Geschke (Niemcy) Team Sunweb 0:01:10

10. Kasper Asgreen (Dania) Quick-Step Floors

Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wielka Brytania) Mitchelton-Scott 64:52:58

2. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team 0:00:33

3. Steven Kruijswijk (Holandia) LottoNL-Jumbo 0:00:52

4. Nairo Quintana (Kolumbia) Movistar Team 0:01:15

5. Enric Mas (Hiszpania a) Quick-Step Floors 0:01:30

6. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team 0:01:34

7. Thibaut Pinot (Francja) Groupama-FDJ 0:02:53

8. Ion Izagirre (Hiszpania) Bahrain-Merida 0:03:04

9. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:03:15

10. Tony Gallopin (Francja) AG2R La Mondiale 0:04:43