Vuelta a Espana. Simon Yates wygrał wyścig, Viviani najszybszy w Madrycie

Tradycyjnie na wielkich wyścigach ostatni etap nie przyniósł zmian w klasyfikacji generalnej. Zwycięzcą tegorocznej Vuelta a Espana został Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), a 21. etap, po sprincie z peletonu na ulicach Madrytu, wygrał Włoch Elia Viviani (Quick-Step Floors).

Po ponad trzech tygodniach rywalizacji kolarze jadący w 73. edycji Vuelta a Espana dojechali do Madrytu. Niedzielny etap z Alcorcon liczył 100 kilometrów i zgodnie z tradycją wielkich wyścigów dał uczestnikom możliwość wzajemnego podziękowania sobie za walkę na całej trasie. Nie zabrakło oczywiście również gratulacji dla zwycięzców poszczególnych klasyfikacji, w tym tej najważniejszej - dla triumfatora klasyfikacji generalnej. Po raz pierwszy w historii startów na wielkich tourach został nim Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), który najlepiej pogodził wymagania stawiane przed liderami czołowych ekip na liczącym ponad 3 tysiące kilometrów wyścigu.

Na ulice Madrytu jako pierwszy wjechał Hiszpan Igor Anton (Dimension Data), który w godzinach porannych ogłosił, że po Vuelcie kończy karierę. Trwającą przez kilka kilometrów ucieczką pożegnał się zatem i z peletonem, i z kibicami.

Na pętlach w stolicy Hiszpanii szansy odniesienia zwycięstwa na pożegnalnym etapie szukała za to trójka, którą tworzyli Diego Rubio (Burgos-BH), Joey Rosskopf (BMC Racing Team) i Nikita Stalnow (Astana). Ich akcja została jednak zlikwidowana na 8 kilometrów przed metą, a dużą rolę miał w tym Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), któremu zależało, by szansę walki o końcowe zwycięstwo otrzymał Peter Sagan.

Jednak na końcowych metrach zarówno Słowak, jak i inni sprinterzy musieli uznać wyższość Elii Vivianiego (Quick-Step Floors). Włoch długo czaił się z atakiem, ale ostatecznie przyspieszył w idealnym momencie i na mecie nie było wątpliwości, że to właśnie on wygrał ostatni etap Vuelty. Dla Włocha było to jednocześnie trzecie zwycięstwo podczas tegorocznej edycji wyścigu dookoła Hiszpanii. Drugie miejsce zajął Sagan, a trzecie kolejny z Włochów Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo).

W klasyfikacji generalnej Yates wyprzedził Hiszpana Enrica Masa (Quick-Step Floors) i Kolumbijczyka Miguela Angela Lopeza (Astana).

Rafał Majka ukończył Vueltę na 13. pozycji, a Michał Kwiatkowski (Team Sky), który na niedzielnym etapie przyjechał 58 sekund za zwycięzcą, zajął ostatecznie 43. miejsce.

Wyniki 21. etapu (Alcorcon - Madryt):

1. Elia Viviani (Włochy/Quick-Step Floors) - 2:21.28

2. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

3. Giacomo Nizzolo (Włochy/Trek-Segafredo)

4. Danny van Poppel (Holandia/LottoNL-Jumbo)

5. Marc Sarreau (Francja/Groupama-FDJ)

6. Jon Aberasturi Izaga (Hiszpania/Euskadi-Murias)

7. Simone Consonni (Włochy/UAE Team Emirates)

8. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott)

9. Tom Van Asbroeck (Belgia/Education First)

10. Ryan Gibbons (RPA/Dimension Data)

87. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

139. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 54 s

Klasyfikacja generalna całego wyścigu:

1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton Scott) - 82:05.58

2. Enric Mas (Hiszpania/Quick-Step Floors) 1.46

3. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 2.04

4. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 2.54

5. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 4.28

6. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 5.57

7. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 6.07

8. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 6.51

9. Jon Izagirre (Hiszpania/Bahrain Merida) 11.09

10. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 11.11

13. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 17.57

43. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 1:43.49

Wojciech Malinowski