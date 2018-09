Vuelta a Espania. Simon Yates postawił wszystko na jedną kartę

Trzeci najważniejszy z kolarskich wyścigów w sezonie znów wygrał Brytyjczyk. Najpierw w Giro d’Itallia triumfował Chris Froome, a potem w Tour de France Geraint Thomas. Teraz we Vuelta a Espana zwyciężył Simon Yates. – Nie mogę uwierzyć, że to mi się udało. Na ostatnich etapach dałem z siebie wszystko – przyznał 26-letni zawodnik Mitchelton-Scot.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Vuelta a Espana. Trzy tygodnie mordęgi zakończone, Yates na podium Eurosport

- Czuję się świetnie, to naprawdę niesamowite. Myślę, że nadal to do mnie nie dociera, brakuje mi słów, aby określić to, co czuję. Ściganie się to mój instynkt i mam nadzieję, że uda mi się kontynuować tak dobre starty w przyszłości. Chciałbym osiągnąć jeszcze więcej takich wyników jak ten w Vuelta a Espana – powiedział Yates.

Reklama

- Dzień, w którym wygrałem 14. etap był chyba dla mnie najmilszym momentem w wyścigu. Podniosłem ręce w górę. Dla kolarza ma nic lepszego niż uczucie, które towarzyszy takiemu zwycięstwu. To była naprawdę wyjątkowa chwila. Także pierwszy dzień zmagań w Andorze był bardzo ważny. Dałem z siebie wszystko, bo wiedziałem, że muszę tak zrobić, aby wygrać cały wyścig. Ostatnie dwa dni to był dla mnie naprawdę bardzo duży wysiłek. Więcej nie mogłem już zrobić, pojechałem na maksa.

- Przyjechałem ma tę imprezę po słabych doświadczeniach w Giro d’Italia. Jestem w szoku, że udało mi się tak zaprezentować w Hiszpanii. Denerwowałem się na ostatnim etapie. Chciałem spokojnie dojechać do mety. To zwycięstwo oczywiście zapamiętam na całe życie – dodał zawodnik zespołu Mitchelton-Scot.