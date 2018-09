Vuelta. Pinot wygrał w w Andorze. Yates coraz bliżej końcowego triumfu

Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) wygrał 19. etap Vuelta a Espana, którego meta został wyznaczona ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), który powiększył dzięki temu przewagę nad najgroźniejszymi rywalami.

Finałowy podjazd na Coll de Rabassa o długości ponad 17 kilometrów i średnim nachyleniu 6,6 procent zapowiadał wielkie emocje na piątkowym etapie. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Simon Yates (Mitchelton-Scott) miał tylko 25 sekund przewagi nad Hiszpanem Alejandro Valverde (Movistar), ale także szósty w "generalce" Nairo Quintana (Movistar) wciąż liczył się w walce o końcowe zwycięstwo, gdyż tracił niewiele ponad dwie minuty do Brytyjczyka.

Chociaż w pierwszej części liczącego 154 kilometry etapu bardzo aktywny w próbach ataków był Michał Kwiatkowski, to polskiemu kolarzowi z grupy Team Sky nie udało się na dłużej utrzymać w ucieczce. Dokonali tego z kolei Jonathan Castroviejo (również Team Sky) i Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), jednak ich akcja została skasowana przez peleton tuż po wjeździe do Andory, gdy rozpoczął się finałowy podjazd.

Po czterech kilometrach wspinaczki na atak zdecydował się Quintana, a na kole Kolumbijczyka utrzymali się dwaj kolarze grupy LottoNL-Jumbo: piąty w klasyfikacji generalnej Holender Steven Kruijswijk i pomagający mu George Bennett. Nowozelandczyk szybko od nich odpadł, ale po chwili z grupy lidera najpierw doskoczył do nich Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), a następnie uczynił to sam Simon Yates.

Na osiem kilometrów przed metą Quintana został z tej grupy wycofany, by wspomóc jadącego kilkanaście sekund za nim Valverde. Obok Hiszpana długo jechał m.in. Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), lecz w drugiej części podjazdu Polak został z kolei wstrzymany, by wspomagać walczącego o miejsce w pierwszej dziesiątce Niemca Emanuela Buchmanna. Ostatecznie Majka przyjechał na metę na 11. pozycji ze stratą dwóch minut i 20 sekund. Z kolei Michał Kwiatkowski stracił do Pinota ponad 10 minut.

Czołowa trójka, w której tempo głównie nadawał Yates, stopniowo powiększała przewagę nad grupą, w której jechali Valverde, Enric Mas (Quick-Step) i Miguel Angel Lopez (Astana), czyli drugi, trzeci i czwarty kolarz klasyfikacji generalnej. Na kilometr przed metą tempa Yatesa i Pinot nie wytrzymał Kruijswijk, zatem to Brytyjczyk z Francuzem stoczyli walkę o etapowe zwycięstwo.

Więcej sił zachował Pinot, który wygrał tym samym drugi etap na tegorocznej Vuelcie. Drugiemu na mecie Yatesowi wystarczyła za to satysfakcja, że powiększył w klasyfikacji generalnej przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Zadowolony mógł być również trzeci Kruijswijk, który wskoczył tym samym na najniższy stopień podium w "generalce".

W sobotę kolarze po raz ostatni w tegorocznej Vuelcie zmierzą się w górskiej rywalizacji. 20. etap liczy tylko 97 kilometrów, ale na trasie z Escaldes-Engordany do Coll de la Galina na zawodników czeka aż sześć górskich premii. Yates wyjedzie do niego z przewagą minuty i 38 sekund nad Valverde.

Transmisja z 20. etapu w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player w sobotę od godz 14:45.

Wojciech Malinowski

Wyniki 19. etapu, Lleida - Andora. Naturlandia (154,4 km):

1. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) - 3:42.05

2. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 5 s

3. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 13

4. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 52

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana)

6. Enric Mas (Hiszpania/Quick-Step Floors) ten sam czas

7. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 1.03

8. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.12

9. Tony Gallopin (Francja/AG2R La Mondiale) 1.15

10. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 1.49

11. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 2.20

...

130. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 25.59



Klasyfikacja generalna:

1. Simon Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 76:44.41

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.38

3. Steven Kruijswijk (Holandia/LottoNL-Jumbo) 1.58

4. Enric Mas (Hiszpania/Quick-Step Floors) 2.15

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 2.29

6. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 4.01

7. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 5.22

8. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 5.29

9. Jon Izagirre (Hiszpania/Bahrain-Merida) 6.30

10. Tony Gallopin (Francja/AG2R La Mondiale) 7.21

...

13. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 12.48

40. Michał Kwiatkowski (Polska/Sky) 1:21.56