Wyścig Dookoła Turcji. Zwycięstwo Eduarda Pradesa. Pożegnanie Przemysława Niemca

Hiszpan Eduard Prades z ekipy Euskadi-Murias wygrał nieoczekiwanie w Stambule sześcioetapowy wyścig kolarski Dookoła Turcji. Na starcie ostatniego odcinka w Bursie uhonorowano kończącego karierę Przemysława Niemca (UAE Team Emirates).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bennett wygrał ostatni etap Tour of Turkey, Prades cały wyścig. Wideo Eurosport

Reklama

Prades zapewnił sobie sukces dzięki bonifikacie za drugie miejsce na etapie do Stambułu. Przyjechał na czele rozciągniętej czołówki, która straciła pięć sekund do zwycięzcy, Irlandczyka Sama Bennetta (Bora-Hansgrohe). W klasyfikacji generalnej uzyskał identyczny łączny czas co dotychczasowy lider, reprezentant Kazachstanu Aleksiej Łucenko (Astana), ale wyprzedził go lepszą sumą miejsc na poszczególnych etapach.



- To coś niesamowitego, że wygrałem wyścig World Tour - cieszył się zaskoczony 31-letni Prades, reprezentant drugoligowej drużyny z Kraju Basków.



Po raz kolejny w czołówce etapu uplasował się Szymon Sajnok (CCC Sprandi Polkowice), zajmując piątą lokatę. W przyszłym sezonie mistrz świata w torowym omnium będzie zawodnikiem CCC Team, pierwszej polskiej grupy World Tour.



Z dziewięciu startujących w Turcji Polaków na najwyższym, 30. miejscu ukończył wyścig Piotr Brożyna (CCC Sprandi Polkowice).



Był to ostatni wyścig w karierze 38-letniego Przemysława Niemca. Na starcie niedzielnego etapu kolarz z Pisarzowic otrzymał od organizatorów kwiaty. Do mety dojechał na 108. pozycji, ze stratą ponad dwóch minut do Bennetta, a całą rywalizację zakończył na 125. miejscu, tracąc do zwycięzcy ponad 20 minut.



- To koniec, moja kariera zakończona, ale po 17 latach jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję Tour of Turkey i moim kibicom. Jadę do domu, do dzieci, żony, rodziny. Jutro zaczynam nowe życie - powiedział na mecie Niemiec.



38-letni zawodnik był pierwszym Polakiem, który wygrał etap wyścigu Vuelta a Espana - w Lagos de Covadonga w 2014 roku. Rok wcześniej zajął szóste miejsce w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. To osiągnięcie poprawił o jedną lokatę w 2016 roku Rafał Majka.



Jako zawodowy kolarz Niemiec odniósł 13 zwycięstw. Startował w 12 wielkich tourach: sześć razy w Giro d'Italia, pięciokrotnie we Vuelta a Espana i raz w Tour de France.



Wyniki 6. etapu, Bursa - Stambuł (166,7 km):

1. Sam Bennett (Irlandia/Bora-Hansgrohe) - 3:36.28

2. Eduard Prades (Hiszpania/Euskadi-Murias) 5 s

3. Jempy Drucker (Luksemburg/BMC)

4. Mike Teunissen (Holandia/Sunweb)

5. Szymon Sajnok (Polska/CCC Sprandi Polkowice)

6. Tom Bohli (Szwajcaria/BMC) ten sam czas

Klasyfikacja końcowa:

1. Eduard Prades (Hiszpania/Euskadi-Murias) - 22:26.16

2. Aleksiej Łucenko (Kazachstan/Astana) ten sam czas

3. Nathan Haas (Australia/Katusha-Alpecin) 4 s

4. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) ten sam czas

5. Fabio Felline (Włochy/Trek-Segafredo) 9

6. Ruben Guerreiro (Portugalia/Trek-Segafredo) 10

...

30. Piotr Brożyna (Polska/CCC Sprandi Polkowice) 1.28