Zmiany w trasie tegorocznego Tour de Pologne

Szósty etap tegorocznego Tour de Pologne poprowadzi z Zakopanego do Bukowiny Tatrzańskiej przy hotelu "Bukovina Resort", zamiast - jak wcześniej zakładano - do Popradu - poinformował w środę na konferencji prasowej w Krakowie dyrektor wyścigu Czesław Lang.

"Wcześniej planowaliśmy szósty odcinek z Zakopanego do Popradu, ale Słowacy w ostatniej chwili zmienili plany. Nie chcieliśmy dłużej czekać na ich ostateczną decyzję, więc postanowiliśmy zmienić trasę. Myślę, że ta zmiana jeszcze bardziej zwiększy widowiskowość wyścigu, bo doszedł kolejny trudny finisz, który będzie bardzo atrakcyjny dla kibiców. Myślę, że dawno nie było tak spektakularnego etapu na trasie. Wszystko skończy się podjazdem, po którym kolarzy czeka jeszcze krótki, ale bardzo szybki zjazd" - powiedział Lang.



Dodał również, że podpisał nową, pięcioletnią umowę z władzami Krakowa na organizację wyścigu.



Rywalizacja rozpocznie się 4 sierpnia etapem o długości 132 km ze startem i metą w Krakowie. W kolejnych dniach kolarze będą finiszować w Katowicach, Zabrzu, Szczyrku, Bielsku-Białej i dwukrotnie w Bukowinie Tatrzańskiej. W tej ostatniej miejscowości wyścig zakończy się po raz drugi.



Tour de Pologne obchodzi w tym roku potrójny jubileusz: mija 90 lat od pierwszych zawodów, będzie rozgrywany po raz 75., a Lang organizuje go od ćwierćwiecza.



Na dodatek kolarze będą się ścigać w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Honorowy patronat nad tą największą kolarską imprezą w kraju objął Prezydent RP Andrzej Duda.



Ubiegłoroczny Tour de Pologne był niezwykle zacięty, a walka o zwycięstwo praktycznie toczyła się do ostatnich metrów ostatniego etapu. W klasyfikacji generalnej zwyciężył młody Belg Dylan Teuns, który tylko o dwie sekundy wyprzedził Rafała Majkę oraz o trzy Holendra Wouta Poelsa.



Niewiele jeszcze wiadomo o obsadzie tegorocznego wyścigu. Jak ogłoszono 18 maja podczas prezentacji trasy, na starcie staną wszystkie 18 drużyn World Tour, a "dzikie karty" otrzymały dotychczas trzy ekipy z zaplecza elity: CCC Sprandi Polkowice, francuski Cofidis oraz rosyjskie Rusvelo.



Trasa 75. Tour de Pologne: