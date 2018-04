Ogromna kraksa w peletonie Dookoła Flandrii, ucierpiał mistrz Belgii Naesen. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Im bliżej było mety wyścigu Dookoła Flandrii, tym pojawiało się coraz więcej nerwowości. To doprowadziło do ogromnej kraksy na 99 km przed metą. Kilku kolarzy wpadło do rowu, duża grupa upadła na asfalt. Jednym z poszkodowanych był mistrz Belgii Oliver Naesen.