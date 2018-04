Niki Terpstra: Zawsze o tym marzyłem. Wideo

- To było moje marzenie. Od dziecka śniłem o wygraniu Paryż - Roubaix i Tour des Flandres. To coś wspaniałego. Nie da się opisać tego, co czuję - powiedział Niki Terpstra. Holender wygrał w niedzielę Wyścig dookoła Flandrii, a w 2014 triumfował w Paryż - Roubaix.