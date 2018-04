Kolarstwo. Śmierć Michaela Goolaertsa. "Żył, by jeździć i jeździł, by żyć". Wideo

Michael Goolaerts od dzieciństwa marzył o kolarstwie. Spełnił je, kiedy trafił do Verandas Willems. Belg specjalizował się w czasówkach, lubił jeździć po bruku. W tym sezonie miał pomagać Woutowi van Aertowi. Tak samą rolę miał w Paryż-Roubaix. Na setnym kilometrze upadł, miał atak serca. Kilka godzin później zmarł w szpitalu. "Żył, by jeździć i jeździł, by żyć" - wspomina jego przyjaciel.