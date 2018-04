Kolarstwo. Tour of the Alps, Miguel Angel Lopez zdobył Alpe di Pampeago. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Astana nie zatrzymuje się. Po wygraniu 1. etapu Tour of the Alps przez Pello Bilbao, we wtorek triumf odniósł inny kolarz tego zespołu Miguel Angel Lopez. Kolumbijczyk najszybciej wspiął się na arcytrudny podjazd Alpe di Pampeago. Drugie miejsce zajął Francuz Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), a trzecie Kolumbijczyk Ivan Sosa (Androni-Sidermec-Bottecchia). Tour of the Alps na żywo w Eurosporcie.