Astana znów najmocniejsza, Luis Leon Sanchez wygrał 4. etap Tour of the Alps. Wideo

Astana świetnie spisuje się w Tour of the Alps. Pierwszy etap wygrał Pello Bilbao, drugi Miguel Angel Lopez, a czwarty padł łupem Luisa Leona Sancheza, który pod koniec etapu urwał się grupce faworytów i samotnie minął linię mety. Drugi był George Bennett, a trzeci Koen Bouwan (obaj LottoNL-Jumbo). Liderem wyścigu pozostał Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Tour of the Alps na żywo w Eurosporcie.