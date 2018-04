Pinot: Wykonaliśmy świetną robotę. Wideo

- Jechaliśmy bardzo dobrze, obroniliśmy koszulkę lidera bez większych problemów. Rywale wciąż są mocni i często atakowali, ale myślę, że w piątek będzie nam łatwiej - powiedział Thibaut Pinot, lider Tour of the Alps po 4. etapie. Tour of the Alps na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.