Samochód prawie staranował kolarzy. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło podczas 3. etapu Tour of Croatia. Kierowca zapomniał, że ruch na drodze został wyłączony z powodu wyścigu i chciał wycofać. W tym momencie pędzili uciekinierzy. Na szczęście samochód zatrzymał się w ostatniej chwili, a kolarze wyminęli pojazd. Skończyło się na strachu. Tour of Croatia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.